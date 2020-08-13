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机构：居民购房杠杆率连续三个季度微升

2020年08月13日07:57  来源：经济参考报
 

　　易居房地产研究院发布的数据显示，今年二季度，全国居民购房杠杆率为32.2%，环比上升0.1个百分点，同比上升0.4个百分点，连续三个季度杠杆率同环比均小幅上升。

　　上海易居房地产研究院研究员沈昕表示，从历史数据来看，居民购房杠杆和房地产市场走势一般呈现正相关关系。从7月住房成交数据来看，40城新建商品住宅成交面积环比增长5%，同比增长18%。自5月成交量年内首次同比转增以来，已连续三个月同比正增长。

　　从央行公布的个人住房贷款余额走势来看，上半年我国房地产贷款增速持续回落。数据显示，2020年二季度末个人住房贷款余额32.36万亿元，同比增长15.7%，增速比上季度末低0.2个百分点，比上年同期低1.6个百分点。

　　不过观察历史数据，2004年四季度至2014年四季度的十年间，个人住房贷款余额由1.6万亿元升至11.5万亿元，期间新增房贷余额约9.9万亿元。2015年至2017年四季度，短短三年时间，贷款余额迅速攀升至21.9万亿元，期间新增贷款余额约10.4万亿元。

　　由于居民购房贷款是住户部门贷款的主要组成部分，居民购房杠杆对住户部门杠杆也会产生较大影响。2020年二季度，我国住户部门杠杆率升至59.7%，环比上升1.9个百分点，同比上升5.5个百分点。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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