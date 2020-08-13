董事成"老赖"高管被审查 公司治理乱象频出成邢台银行IPO“拦路虎”

多年来一直谋求上市的邢台银行股份有限公司（简称“邢台银行”），不久前对外披露的2019年年度报告显示，在营业收入同比增长的同时，营业利润、利润总额和净利润均发生了大幅度下滑。《经济参考报》记者综合研读该公司历年年报和公开信息发现，邢台银行近年来不良贷款率逐年攀升，且先后出现高管被审查、职工董事被列为失信被执行人等负面事件。业内人士指出，公司治理乱象频出等问题或将成为邢台银行IPO征程中的“拦路虎”。

净利润下滑近五成不良贷款率逐年攀升

2019年年报显示，邢台银行当期实现营业收入26.1506亿元，比2018年增长22.58%；而当期营业利润却仅实现1.4738亿元，仅相当于2018年营业利润5.3673亿元的27.46%，同比大幅下滑72.54%；2019年实现的利润总额为1.4783亿元，同比2018年的5.3846亿元也大幅下滑72.55%。

《经济参考报》记者注意到，邢台银行2019年实现净利润为2.1481亿元，而2018年实现净利润为3.7767亿元，同比业绩下滑了43.12%。再早的2017年，邢台银行实现净利润则高达5.1265亿元。单从净利润来看，邢台银行近三年呈现出一路下滑的态势，2019年净利润竟不到2017年的一半，出现了断崖式下跌的现象。

对邢台银行而言，更加不容乐观的是，作为衡量银行资产质量的最重要指标——不良贷款率出现了逐年攀升的不良势头。年报显示，截至2019年末，邢台银行不良贷款余额为16.18亿元，贷款余额总额为575.14亿元，不良贷款率达2.81%。而截至2018年末，邢台银行不良贷款余额仅为9.75亿元，贷款余额总额为477.33亿元，不良贷款率为2.04%。更早前的2017年末，不良贷款率仅为1.58%。从1.58%到2.81%，攀升了1.23个百分点。

净利润一路下滑，不良贷款逐年攀升，邢台银行这几年发生了什么？记者注意到，邢台银行在年报中并未就此进行详细阐释，仅坦言“本行经营中面临的主要风险包括信用风险、操作风险等”。记者进一步通过公开信息发现，邢台市委第三巡察组去年在向邢台银行党委反馈巡察情况时明确要求，邢台银行防范化解银行风险的警惕性需进一步提高，要高度重视信用风险、操作风险、潜在风险，杜绝违规放贷现象，降低资产风险。此次巡察还指出，问题具体表现在，全行不良贷款呈逐年增多趋势，对银行信贷业务政治上把关不力、业务上疏于监管，有可能给国家财产造成严重损失。邢台银行在当时提出的整改措施称，制定了2019年度不良率控制目标，要对不良贷款及核销贷款进行责任认定并实行尽职免责、失职问责的处罚机制。但令人始料未及的是，2019年不良率仍然大幅攀升。

职工董事成“老赖”高管被审查调查

邢台银行2019年年报在披露该行董事、监事高级管理人员情况时明确，孙秀梅为该行职工董事，现任邢台银行营业管理一部副行长兼顺德支行行长，任期自2019年4月至2022年4月。但令人意想不到的是，记者在企查查等网站公开查询发现，孙秀梅竟是人民法院确立的失信被执行人。而邢台银行并未在2019年年报中披露这一信息。

公开资料显示，2017年5月3日，邢台银行召开2016年股东年会，选举孙秀梅为邢台银行第四届董事会董事，其董事资格于2017年5月获得银监部门批复，任职期限为2017年9月至2019年7月。2019年4月25日，邢台银行召开2018年股东年会，孙秀梅再次被选举为职工董事。

记者登录企业工商信息查询网站企查查发现，邢台银行职工董事兼顺德支行负责人孙秀梅于2019年9月因违反财产报告制度被列为失信被执行人。2019年9月20日，清河县人民法院向孙秀梅发出限制消费令称：“本院于2019年09月18日立案执行申请人清河县鑫达来典当有限公司申请执行你借款合同纠纷一案，因你未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务……对你采取限制消费措施，限制你实施以下高消费及非生活和工作必需的消费行为……”与此同时，清河县人民法院将孙秀梅列为失信被执行人，执行依据文号是（2015）清民三初字第182号，案件名称为“宋国平、孙秀梅、河北金隆水泥集团有限公司等被申请执行案件”，履行情况为全部未履行。

此外，邢台银行在2019年年报中称，2019年12月20日，该行召开第五届董事会第三次会议，通过相关议案免去了赵雪平行长助理等职务。随着调查的深入，记者发现，此名高管已因涉嫌严重违纪违法被有关部门审查并移送司法部门处理。

记者注意到，邢台市纪委监委去年底通报的《2019年以来查处的重大典型案件》中第三起案件，即为邢台银行原党委委员、行长助理兼营业管理二部行长赵雪平严重违纪违法案。2019年9月，赵雪平受到开除党籍处分，被免去其邢台银行行长助理兼营业管理二部行长职务，并因涉嫌违法犯罪移送司法机关依法处理。通报称，赵雪平违反廉洁纪律，利用职务上的影响，要求贷款企业提供车辆供其家属使用，由贷款企业支付租车费用；违反工作纪律，发现贷款企业提供虚假手续骗贷问题后隐瞒不报；违反国家法律法规规定，利用职务便利，以旧车折价方式抵顶部分车款，收受贷款企业别克商务车一辆和现金，涉嫌受贿犯罪。年报显示，赵雪平自2010年8月起担任邢台银行行长助理。

无独有偶，邢台市纪委监委网站还公开发布信息称，2019年10月，邢台银行广宗支行行长谢剑辉涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查。

股东资质或存瑕疵公司治理乱象频出

值得注意的是，邢台银行在2019年年报中并未披露赵雪平被免职的主要原因，但强调称“报告期内本行严格遵照《公司法》《商业银行法》等法律法规规定，认真落实监管部门关于公司治理的要求，建立健全制度体系，科学界定职责边界，不断推动股东大会、董事会、监事会和高级管理层高效运作”。记者通过公开信息查询发现，邢台市委第三巡察组曾明确要求邢台银行党委完善公司制度、控制风险加剧，特备要弥补自身在公司治理方面的不足，逐步完善现代企业制度。

企查查网站显示，邢台银行股东河北瑞生药业有限公司及沙河市中兴选矿厂均多次被法院列为失信被执行人，持股比例分别为1.43%及0.72%，分别位列邢台银行第13大股东和第19大股东。其中，河北瑞生药业有限公司持有的邢台银行全部股份（100万股），已被苏州工业园区人民法院于2019年10月25日依法冻结。

业内人士指出，根据《银行业董事和高管人员任职资格管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》等规定，被列为相关部门失信联合惩戒对象的人员一般不适宜继续担任公司董事，而公司股东屡屡失信也在一定程度上严重影响了公司形象。记者注意到，邢台银行在前述巡察整改时称：存在的“部分股东资质已经不符合监管规定，邢台银行党委没有根据实际情况及时作出调整，淘汰不具备履职能力的董事、监事”问题，已完成整改。

企查查最新信息显示，2020年6月19日，孙秀梅已不再担任邢台银行顺德支行法人代表。而邢台银行2020年6月19日对外披露的2019年年度报告，仍披露孙秀梅为职工董事，任邢台银行营业管理一部副行长兼顺德支行行长。

针对邢台银行存在的净利润下滑、不良率攀升以及公司治理乱象频出等问题，记者多次拨打邢台银行年报披露的客服电话，接电话的同志表示将转达记者采访需求，但截至记者发稿时未有回复。针对邢台银行存在的上述问题以及涉嫌国有资产流失等，本报将继续予以关注。

(责编：李都也(实习生)、李栋)