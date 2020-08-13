契税法来了！税率提高，买房优惠没了？别被忽悠

中新网客户端北京8月13日电(记者 李金磊)随着契税法11日正式公布，市场上有传言称，契税税率上升，优惠取消，买房成本将增加。这是真的吗？

先来看市场传言怎么说的：

“契税法诞生了！买房要趁早啊！契税税率调整为3%至5%，之前的1%、1.5%等优惠税率将成为历史。2021年9月1日起施行。赶在9月1日之前交契税，就是在省钱。”

但中新网记者发现，这其实是一种误读。

契税税率未变

8月11日，十三届全国人大常委会第二十一次会议表决通过《中华人民共和国契税法》，自2021年9月1日起施行。

的确，按照契税法第3条规定，契税税率为3%至5%。不过，这一税率跟此前契税暂行条例的规定是一致的。

根据1997年7月7日国务院发布的《中华人民共和国契税暂行条例》，契税税率为3—5%。

中原地产首席分析师张大伟对中新网记者表示，从政策文件看，这是税收法定的政策规范，税率与1997年出台的契税暂行条例相比无任何变化，不代表契税征收上涨或者下调。

也就是说，此次立法是按照税收法定的原则，把之前的契税暂行条例上升为法律，契税税率并未变化。

契税优惠未取消

根据财政部、国家税务总局、住房城乡建设部2016年出台的《关于调整房地产交易环节契税 营业税优惠政策的通知》，对个人购买家庭唯一住房(家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女)，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。

对个人购买家庭第二套改善性住房，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按2%的税率征收契税。具体操作办法由各省、自治区、直辖市财政、税务、房地产主管部门共同制定。

张大伟指出，契税在政策规定中明确了按照各地规范执行，各地并不一样，以北京为例，首套购房90平米以下收1%的契税，首套购房90平米以上收1.5%的契税。二套购房则是3%的契税。

“目前市场杯弓蛇影，对于政策过度反应，谣言四起，不利于市场稳定。”张大伟称。

易居研究院智库中心研究总监严跃进对中新网记者表示，后续契税本身不会调整，今年都是减税减负的年份，不存在加税一说。甚至很多城市还有减免契税或补贴契税一说。

严跃进提醒，近期中介肯定会炒作这个政策，所以购房者不要过于担心这个政策内容，即本身不影响购房置业，购房者应该保持独立的置业计划，不要被中介机构所忽悠了。

夫妻过户、子女继承房产免征契税

根据契税法规定，婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属，法定继承人通过继承承受土地、房屋权属，免征契税。

张大伟表示，夫妻更名、遗产继承房产无契税，之前一直这么执行的，此次是在法律中进一步明确。

全国人大宪法和法律委员会副主任委员江必新8日说，有的地方、部门、单位、社会公众建议，按照税制平移的原则，将现行有效的契税免征政策，在本法中明确。宪法和法律委员会经研究，建议增加规定：婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属，法定继承人通过继承承受土地、房屋权属，免征契税。

记者注意到，2014年，财政部、国家税务总局发布《关于夫妻之间房屋土地权属变更有关契税政策的通知》，在婚姻关系存续期间，房屋、土地权属原归夫妻一方所有，变更为夫妻双方共有或另一方所有的，或者房屋、土地权属原归夫妻双方共有，变更为其中一方所有的，或者房屋、土地权属原归夫妻双方共有，双方约定、变更共有份额的，免征契税。

2004年，国家税务总局发布《关于继承土地、房屋权属有关契税问题的批复》，对于《中华人民共和国继承法》规定的法定继承人(包括配偶、子女、父母、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母)继承土地、房屋权属，不征契税。

也就是说，夫妻过户、子女继承房产免征契税，这一政策早已执行，此次只是在契税法中明确。

所以，不要被忽悠了哦！(完)

(责编：李都也(实习生)、李栋)