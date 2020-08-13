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15项稳外贸稳外资政策措施进一步稳住产业链供应链

郁琼源

2020年08月13日08:08  来源：新华社
 

　　新华社北京8月12日电（记者郁琼源）国务院办公厅日前印发的《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》提出15项稳外贸稳外资政策措施，有利于稳住外贸主体，稳住产业链供应链。

　　这15项措施包括：更好发挥出口信用保险作用，积极保障出运前订单被取消的风险；支持有条件的地方复制或扩大“信保+担保”的融资模式；以多种方式为外贸企业融资提供增信支持；进一步扩大对中小微外贸企业出口信贷投放；给予重点外资企业金融支持，再贷款再贴现专项额度同等适用外资企业；支持跨境电商平台、跨境物流发展和海外仓建设；分阶段增加国际客运航班总量，适度增加与我主要投资来源地民航班次；对重点外资项目一视同仁加大用地等服务保障等。

　　商务部研究院国际市场研究所副所长白明认为，加大财税金融支持，就是给国内国际双循环赋能。

　　“做好稳外贸稳外资工作有很多重合之处，外资稳住了，有利于营造良好的营商环境，让外贸企业更好参与国际产业链，实现双循环的良性互动。”白明说。

　　当前国际疫情持续蔓延，世界经济严重衰退，我国外贸外资面临复杂严峻形势。全国政协常委、中国税务学会副会长张连起认为，稳外贸稳外资工作、稳外贸主体、稳产业链供应链要做到四个到位：财税支持政策要到位，出口信用保险用足；促进新业态新模式要到位，尤其是跨境电商物流；优化通关便利化在内的营商环境要到位；聚焦重点产业重点企业要到位。

　　

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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