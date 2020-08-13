青海冬虫夏草价格上半年持续下降 同比下降7.9%

中新社西宁8月12日电 (孙睿)记者12日从国家统计局青海调查总队获悉，据最新调查显示，今年上半年，冬虫夏草价格持续下降，同比下降7.9%。
冬虫夏草主要产于海拔4000米以上的高寒地带，而青海冬虫夏草产量占中国总产量的60%，其中三江源区域是主要产区。
国家统计局青海调查总队总统计师孙胜涛介绍，据调查，从2014年以来，冬虫夏草的价格除2016年和2017年分别上涨5.9%和7.0%外，其他时间段处于下跌态势。
今年上半年，冬虫夏草价格同比下降7.9%，其中第二季度同比下降14.7%。
“今年上半年，冬虫夏草的价格和销量持续走低，我们销售的冬虫夏草的营业额整体较去年同期下降了一半，上海、广州等一线城市的订单需求量也比去年同期减少了很多。”在青海做了多年冬虫夏草生意的陈琪对中新社记者说。
孙胜涛表示，近几年，随着冬虫夏草市场商业炒作出现退潮，市民消费趋向理性，不少投资者开始退市，市场认可度大幅降温，在供大于求的市场环境下，青海冬虫夏草的价格也随之低迷。(完)
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