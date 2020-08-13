访国家税务总局局长王军：确保减税降费政策直接惠及市场主体

人民网北京8月13日电 （记者车柯蒙）上半年，全国累计新增减税降费15045亿元。具体看，累计新增减税5414亿元，新增社保费降费9631亿元（含新增非税收入降费259亿元）。在新增降费中，由税务部门组织落实的达5129亿元，占53.25%。上半年减税降费有何成效？下一步怎样更好助力市场主体发展？国家税务总局局长王军接受了记者采访。

记者：今年《政府工作报告》明确指出：“要坚决把减税降费政策落到企业”。请问税务部门落实情况如何？采取哪些措施确保政策直达基层、直接惠及市场主体？

王军：谢谢您的提问。今年以来，税务部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，及时全面落实落细减税降费政策措施。上半年，全国累计新增减税降费15045亿元。其中，今年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费8941亿元，去年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费6104亿元。分税费看，累计新增减税5414亿元，新增社保费降费9631亿元（含新增非税收入降费259亿元）。在新增降费中，由税务部门组织落实的5129亿元，占53.25%。我们把及时全面落实党中央、国务院减税降费的决策部署作为一项重大政治任务，层层压实责任，设法克服困难，确保直接惠及市场主体。具体有四个特点，即“三快一严”。

一是政策落地快。每次参与政策制定过程中，我们都同步研究征管配套办法、预调信息系统；政策出台后，征管和信息化保障第一时间直达基层税务机关，确保政策好操作、快落地。

二是辅导培训快。第一时间开设“云课堂”对税务人、纳税人、缴费人进行“一竿子到底”的直达辅导培训，一轮不行就二轮，二轮不行就三轮。同时，通过税务网站、微信、12366服务热线等解读政策、回应关切。

三是操作过程快。通过简化办税环节、简便操作程序、精简报送资料，让纳税人缴费人享受优惠政策更快捷；通过完善电子税务局网上申报功能，让纳税人缴费人“足不出户”直达享受政策优惠。

四是考核监督严。实行最严格的绩效考评和监督问责，有效严防和及时查处各种不作为和乱作为事项，确保政策执行不遗漏、不走样。

记者：从减税降费的数据和措施来看，力度确实是非常大的。那么，今年上半年，减税降费在助力市场主体发展方面发挥了哪些作用？

王军：减税降费政策有序有力落地，货币政策等一揽子帮扶政策也同步发力，这对我国经济快速恢复发展至关重要。不仅纾解了企业经营困难，而且增强了企业发展信心，尤其体现在激发了市场主体活力、增强了企业发展后劲上。

我重点讲后两点。先就激发市场主体活力而言，我用两组数据加以说明：一是10万户重点税源企业数据显示，上半年每百元营业收入税费负担同比又下降了0.65元。国家统计局最新公布的数据表明，6月份全国规上工业企业实现利润同比增长11.5%，不言而喻，这其中有相当一部分的因素，是减税降费效果直接或间接的转换。二是全国5000多万户小规模纳税人，免征增值税的约占92%，余下8%左右缴纳增值税的440万户纳税人征收率又从3%降为1%（其中湖北省免征）。这在很大程度上激发了创业积极性，二季度全国办理过涉税事项的新增市场主体，主要是小微企业和个体户，同比增长7.1%。

再拿增添企业发展后劲来说，我也用两组数据来加以说明：一是二季度全国享受研发费用加计扣除政策的33万户企业购进高技术设备和服务同比增长22.3%，在疫情冲击中持续加大科技投入，不仅推动销售收入同比增长4.8%,高于全国平均水平8.9个百分点，更为中国经济高质量发展增添了强大后劲。二是6月末增值税一般纳税人同比新增10.9%，也就是说，有106万户企业“由小变大”或为新办的年销售收入500万元以上的企业。其中，二季度就有37万户。

下一步，税务部门将继续实打实、硬碰硬把各项税费优惠政策落实到位，让减税降费的“真金白银”切实惠企利民，更好服务“六稳”“六保”大局。

记者：疫情防控常态化下，各地正积极有序推进复工复产。税收大数据被称为“金山银库”，可以准确反映企业复产复销和经济运行情况。请问，当前税收数据反映出哪些经济发展的亮点？

王军：企业有生产就有销售，有销售就要开具增值税发票。增值税覆盖国民经济各个领域，发票数据具有独特的优势，既可以在微观上反映企业生产经营状况，也可以在宏观上反映经济运行态势。通过发票大数据分析发现，上半年经济发展在克服困难中显现很多亮点，我简要介绍四点：

亮点一：企业销售稳步回升。2月10日以来，全国企业复工复产复销逐周稳步回升向好。2月24日-28日的一周内，全国企业销售收入环比上周提升了21.5个百分点，三周内上升了35.1个百分点，恢复至去年同期水平的75.8%。5月11日，全国企业销售收入已达到去年水平，6、7两个月份同比增长均为10%左右。

亮点二：制造业恢复较快。制造业是实体经济的基本盘，稳住制造业就稳住了我国经济。一季度受疫情影响大，销售收入同比下降了21.3%，但二季度同比增长8%。7月份同比增长为10.7%，环比6月份提高2.4个百分点，快于全部企业平均水平0.9个百分点；特别是装备制造业7月份销售收入同比增长21.1%，环比6月份提高5.4个百分点，回升势头更强更好一些。

亮点三：新动能加速成长。培育壮大新动能产业是实现高质量发展的重要支撑。一季度，高技术产业销售收入同比下降8.3%，二季度同比大幅增长21.7%。7月份，同比增长21.3%。其中，科技成果转化服务、信息服务等高技术服务业销售收入同比分别增长45.2%和26.8%；医疗仪器设备制造、电子通信设备制造等高技术制造业同比分别增长38.5%和18.3%。

亮点四：投资回升渐加力。税务总局服务和管理的年纳税额1亿元以上的2050户大型企业集团数据显示：二季度企业新增固定资产同比增长15%。7月份，有两个数据更能说明投资回升渐加力。一是建筑业销售收入同比增长17.8%，延续了6月份以来两位数的高增长势头。其中，土木工程建筑业销售收入同比增长35%。二是建筑工程用机械制造销售收入同比增长72.6%。

记者：请问新冠肺炎疫情发生以来，税务部门在优化办税缴费服务方面采取了哪些实招硬招，来帮助纳税人、缴费人便捷办税缴费？

王军：疫情发生以来，税务部门统筹推进疫情防控和服务经济社会发展工作，举全系统之力、急纳税人缴费人所急，打出了一套优化办税缴费服务的“组合拳”。概括来说，就是“一扩围两延期三助力”。

“一扩围”，即扩大网上办、自助办、邮寄送、线上答的“非接触式”办税缴费范围，为纳税人缴费人提供安全方便快捷的服务。在“网上办”方面，疫情暴发后，我们立即发布185个可在网上办理的办税缴费事项，并持续优化电子税务局功能，目前“网上办”事项已达197个，覆盖了办税缴费的主要领域。据统计，今年上半年有97.4%的纳税人缴费人通过网上办理业务，进税务大厅办理的户数同比减少了55%。在“自助办”方面，目前全国8000多个办税大厅设置了近4万台办税缴费自助设备，并在银行、园区、市场、4S店布置。疫情发生后，我们引导就近自助办，既便利又安全。在“邮寄送”方面，上半年为68%的纳税人提供了邮寄配送等办理发票业务的服务，同比提高了近20个百分点。在“线上答”方面，上半年12366纳税服务热线共解答问题2300多万个，日均近13万个，同比增长了21%。

“两延期”，即依法延长纳税申报期限、依法延期缴纳税款，缓解纳税人缴费人资金困难。在延长纳税申报期限方面，今年2月份，两次延长的基础上，3月、4月、5月又分别延长了当月的纳税申报期限。这期间，受疫情影响严重、延期申报后仍有办理困难的纳税人，还可以向主管税务机关提出再次个性化延期申请。今年2月至6月，全国批准个性化延期申报21.6万户。在依法延期缴纳税款方面，税务机关对受疫情影响生产经营严重困难的企业，依法及时核准其延期缴纳税款申请，积极帮助企业缓解资金压力。今年2月至6月，各级税务部门依法共批准6.6万户困难企业延期缴纳税款。

“三助力”，即助力小微企业融资贷款、助力外贸企业发展、助力市场主体复工复产，切实帮扶企业纾困解难。在助力小微企业融资贷款方面，税务部门和银保监部门联合推出“税银互动”，税务部门依法依规向银行业金融机构推送申请贷款企业的纳税信用评价结果，银行利用这些信息为守信小微企业提供无抵押信用贷款，缓解小微企业融资难题。今年上半年全国小微企业获得“税银互动”贷款总额近5000亿元，同比增长60%以上。在助力外贸企业发展方面：一方面，我们不断扩大无纸化退税申报范围；另一方面，加快出口退税办理进度。目前，全国退税无纸化申报企业户数已占申报企业总数的93%，申报退（免）税额占比已达96%。截至7月底，全国企业出口退税的平均办理时间保持在8天以内，比2019年缩短20%。在助力市场主体复工复产方面，税务部门利用增值税发票大数据开发了“全国纳税人供应链查询系统”，通过这一系统为供需双方或多方服务，便利企业实现“购产销”对接。从实际效果看，仅在湖北省启动企业复工复产的头两个月里，就促成企业按市场化原则成交项目6822个，成交金额118亿元。

下一步，税务部门还将进一步提升办税缴费服务质效，持续优化税收营商环境和税务执法方式，帮助市场主体实现更好发展。

(责编：车柯蒙、孙阳)