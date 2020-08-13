字节跳动启动秋季校园招聘活动 全年校招已超万人

近日，字节跳动正式启动2021届秋季校园招聘活动，为应届毕业生提供超6000个岗位。此次活动将持续三个月，8月初开始，10月31日结束。

据字节跳动校园招聘负责人介绍，今年该公司秋招提供的岗位超过了往年的秋招规模，与其今年春招规模持平。随着字节跳动业务的快速增长，该公司全年校招人数已合计超过1.2万人。

据了解，这批岗位覆盖字节跳动10多项产品和业务，既包括今日头条、抖音等旗舰产品，也包括懂车帝、幸福里等垂直类应用，以及清北网校、瓜瓜龙、等新兴业务。具体职位涉及研发、产品、运营、设计、销售等类别，工作地点覆盖北京、上海、深圳、杭州、成都、广州、武汉和南京等多座城市。

此次招聘主要面向2021届毕业生，即2020年9月至2021年8月期间毕业的大学生群体。为帮助广大应届毕业生获取心仪岗位、提升入职几率，今年字节跳动首次面向应届毕业生开放两次投递机会。应聘者可以选择一次性投递2个岗位，也可以分2次各投递1个岗位，相关岗位招聘信息可登陆字节跳动校园招聘官网查询。（牛广文）

(责编：林露、李昉)