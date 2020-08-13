税务总局：今年1-7月全国累计办理出口退税8953亿元 助稳外贸基本盘

人民网北京8月13日电 （记者车柯蒙）“今年1-7月，全国税务机关办理出口退税8953亿元，全国税务机关办理出口退税平均时间由2019年的10个工作日压缩到了8个工作日以内，提速20%。出口退税的及时到位，帮助出口企业缓解了资金压力，坚定了发展信心，为稳住外贸基本盘作出了积极的贡献。”今日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于进一步稳外贸稳外资工作的意见》情况，国家税务总局货物和劳务税司司长谢文在回答记者提问时表示。

谢文表示，今年以来，面对严峻的疫情影响，税务部门坚决贯彻落实党中央、国务院“六稳”“六保”的工作部署，积极落实国务院出台的提高出口退税率政策，统筹推进出口退税无纸化、“非接触”办理，实地核查“容缺办理”，“单一窗口”退税申报功能等多项便利化的措施，进一步优化出口退税服务，加快出口退税进度，助力出口企业发展，并取得积极的成效，政策措施可以概括为“一个提高、三个便利化”。

一个提高是指落实政策、提高出口产品竞争力。自3月20日起，国务院提高了1464项产品的出口退税率，截至6月底，2.5万户出口企业享受了此项政策红利。自3月1日起，允许已放弃适用出口退税政策的企业，在增值税税率或出口退税税率发生变化后，恢复适用退税政策，给出口企业更大的自主选择空间。三个便利化是指：一是推行出口退税无纸化“非接触式”办理，提升退税便利程度。疫情期间，在持续加大出口退税无纸化申报的基础上，又推出了出口退税事项“非接触式”办理措施，所有出口企业的退税申报事项均可在网上办理，不仅提高了退税的速度，而且避免了面对面办税可能造成的疫情传播风险。截止到6月底，非接触式的办理退税6296亿元，无纸化申报企业在全部申报企业中的户数占比已经达到了93%。

二是推行实地核查“容缺办理”，解决企业燃眉之急。这也是疫情期间税务部门采取的应急服务措施。对于风险可控的出口退税业务，税务部门为企业先行办理退税，事后再补办实地核查手续，今年上半年有1.1万户企业享受了实地核查“容缺办理”的服务。

三是推广“单一窗口”出口退税申报功能，开辟申报的新渠道。截至6月底，出口企业已通过单一窗口申报出口退税110亿元。

(责编：车柯蒙、孙阳)