商务部：今年1-7月份我国进出口好于预期

人民网北京8月13日电 （栗翘楚）近日，国务院印发《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》。8月13日，国新办举行国务院政策例行吹风会，商务部部长助理任鸿斌表示，今年以来，新冠肺炎疫情对外贸发展造成了巨大冲击，我国出台的稳外贸政策措施，力度之大前所未有，切实帮助企业纾困解难，振奋了市场信心。今年1-7月份，我国进出口好于预期，主要呈现以下几个特点：

一是进出口逐步回稳，出口自4月份以来，连续4个月正增长。从国际比较看，根据世贸组织最新的数据显示，我们进出口的表现好于全球主要经济体。二是国际市场布局持续优化，对新兴市场出口占比提升0.2个百分点，占到我们出口的49%。东盟成为我们第一大贸易伙伴。三是民营企业成为外贸的“稳定器”，民营企业出口增长6.4%，占比提升到54.5%，占了半壁江山。四是商品结构不断优化，机电产品出口增长0.2%，占比达到了58.5%。五是一般贸易地位更加突出。六是跨境电商等新业态快速发展。

下半年，我国外贸面临的形势更加复杂严峻，不确定不稳定的因素增多。主要体现在：一是疫情在全球仍快速蔓延。二是世界经济下滑对我们的外部需求产生了很大的影响。三是海外需求持续疲软。四是国际间贸易限制措施不断增多。

任鸿斌表示，但同时要看到，我国外贸韧性足、潜力大，长期向好的趋势没有改变。我们有党的领导和社会主义制度的优越性，有国内超大规模市场的消费空间，有广大外贸企业的创新精神。在党中央坚强领导下，在各部门、各地方的共同努力下，我们有信心实现全年外贸促稳提质的目标任务。主要是抓好以下四方面工作：

一是抓实用足贸易政策，稳主体。充分发挥外贸外资协调机制作用，加强横向协作与纵向联动，形成工作合力，精准施策，帮助企业提升国际市场竞争力。

二是优化国际市场布局，保市场。继续巩固传统市场，开拓新兴市场，深化“一带一路”经贸合作。在符合疫情防控要求下，有序恢复各类经贸活动正常开展。积极推动扩大生活必需品等出口，继续做好防疫物资出口工作，严控出口质量，规范出口秩序。

三是持续推动外贸结构优化升级，稳定外贸产业链供应链。加快外贸转型升级示范基地的建设，充分发挥出口基地对稳固外贸产业链供应链的积极作用，引导加工贸易向中西部和东北地区转移，进一步提升大型骨干外贸企业引领作用，鼓励先进技术设备和关键零部件进口，办好第三届中国国际进口博览会。

四是推进贸易创新发展，培育新形势下参与国际合作和竞争新优势。引导企业加大科技投入，推进创新，优化品牌、营销、服务体系，加大力度培育具有较强创新能力和国际竞争力的先进制造企业。加快培育外贸新业态新模式。确定第二批国家级国际营销服务公共平台。加快进口贸易促进创新示范区的建设。积极推进边境贸易创新发展。

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