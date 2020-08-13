人民网>>财经

商务部：今年1-7月份我国进出口好于预期

2020年08月13日17:50  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月13日电 （栗翘楚）近日，国务院印发《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》。8月13日，国新办举行国务院政策例行吹风会，商务部部长助理任鸿斌表示，今年以来，新冠肺炎疫情对外贸发展造成了巨大冲击，我国出台的稳外贸政策措施，力度之大前所未有，切实帮助企业纾困解难，振奋了市场信心。今年1-7月份，我国进出口好于预期，主要呈现以下几个特点：

一是进出口逐步回稳，出口自4月份以来，连续4个月正增长。从国际比较看，根据世贸组织最新的数据显示，我们进出口的表现好于全球主要经济体。二是国际市场布局持续优化，对新兴市场出口占比提升0.2个百分点，占到我们出口的49%。东盟成为我们第一大贸易伙伴。三是民营企业成为外贸的“稳定器”，民营企业出口增长6.4%，占比提升到54.5%，占了半壁江山。四是商品结构不断优化，机电产品出口增长0.2%，占比达到了58.5%。五是一般贸易地位更加突出。六是跨境电商等新业态快速发展。

下半年，我国外贸面临的形势更加复杂严峻，不确定不稳定的因素增多。主要体现在：一是疫情在全球仍快速蔓延。二是世界经济下滑对我们的外部需求产生了很大的影响。三是海外需求持续疲软。四是国际间贸易限制措施不断增多。

任鸿斌表示，但同时要看到，我国外贸韧性足、潜力大，长期向好的趋势没有改变。我们有党的领导和社会主义制度的优越性，有国内超大规模市场的消费空间，有广大外贸企业的创新精神。在党中央坚强领导下，在各部门、各地方的共同努力下，我们有信心实现全年外贸促稳提质的目标任务。主要是抓好以下四方面工作：

一是抓实用足贸易政策，稳主体。充分发挥外贸外资协调机制作用，加强横向协作与纵向联动，形成工作合力，精准施策，帮助企业提升国际市场竞争力。

二是优化国际市场布局，保市场。继续巩固传统市场，开拓新兴市场，深化“一带一路”经贸合作。在符合疫情防控要求下，有序恢复各类经贸活动正常开展。积极推动扩大生活必需品等出口，继续做好防疫物资出口工作，严控出口质量，规范出口秩序。

三是持续推动外贸结构优化升级，稳定外贸产业链供应链。加快外贸转型升级示范基地的建设，充分发挥出口基地对稳固外贸产业链供应链的积极作用，引导加工贸易向中西部和东北地区转移，进一步提升大型骨干外贸企业引领作用，鼓励先进技术设备和关键零部件进口，办好第三届中国国际进口博览会。

四是推进贸易创新发展，培育新形势下参与国际合作和竞争新优势。引导企业加大科技投入，推进创新，优化品牌、营销、服务体系，加大力度培育具有较强创新能力和国际竞争力的先进制造企业。加快培育外贸新业态新模式。确定第二批国家级国际营销服务公共平台。加快进口贸易促进创新示范区的建设。积极推进边境贸易创新发展。

(责编：栗翘楚、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved