商务部：今年以来稳外资工作成效好于预期

人民网北京8月13日电 （栗翘楚）今年以来，新冠肺炎疫情严重冲击世界经济，在此背景下，中国稳外资取得了哪些成效？8月13日，国新办举行国务院政策例行吹风会，商务部外国投资管理司司长宗长青表示，在党中央、国务院的坚强领导下，经过各方不懈努力，今年以来我国吸收外资增幅实现了由“负”转“正”，总体好于预期。

据统计数据显示，今年1-7月，全国实际使用外资5356.5亿元人民币，同比增长0.5%（不含银行、证券、保险领域，下同），较1-6月回升了1.8个百分点，由负增长转为正增长；7月当月，全国实际使用外资金额634.7亿元人民币，同比增长15.8%，连续第4个月实现单月吸收外资正增长。

今年以来我国吸收外资主要有三个特点：一是服务业发挥了支撑作用。1-7月服务业实际吸收外资4145.9亿元人民币，同比增长11.6%，占我国吸收外资比重77.4%。其中，高技术服务业同比增长27.4%。二是主要投资来源地保持稳定。香港地区、新加坡、英国等实际投入外资金额同比分别增长8.2%、4.6%和48.6%。三是外资大项目持续落地。1亿美元以上外资大项目到资占比68%，埃克森美孚、宝马、丰田、英威达等不少跨国公司不断加大在华投资，加快在华布局。

宗长青表示，今年以来稳外资工作成效好于预期，主要有以下四方面原因：

一是得益于党中央、国务院高度重视。把稳外资作为“六稳”“六保”的重要内容，统筹疫情防控和经济社会发展，提出“稳住外贸外资基本盘”新要求，为稳外资工作指明了方向，使各级各部门形成了稳外资的工作合力。

二是得益于应对疫情稳外资政策的持续加码。围绕助企纾困和进一步扩大开放，国务院常务会两次审议出台稳外资的新政策，修订发布新版全国和自贸试验区两个负面清单，商务部以及相关部门和地方还出台实施了一系列稳外资的配套措施，有效对冲了疫情带来的不利影响。

三是得益于对外资企业服务保障力度加大。建立健全外贸外资协调机制，成立重点外资项目工作专班，协调推动相关部门和地方开展“一对一”服务，4个月来仅工作专班就牵头协调解决外资企业和外资重点项目防疫物资保障、上下游产业协同、高管和技术人员入境等复工复产各类问题170多项。

四是得益于营商环境不断改善。新的《外商投资法》及其配套法规今年正式实施，全面取消商务领域外资企业设立变更的审批和备案，外商投资实行信息报告制度，投资自由化、便利化程度提升，外商投资预期和信心稳定趋好。

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