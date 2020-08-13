商务部：中方认真落实中美签署第一阶段经贸协议

人民网北京8月13日电 （栗翘楚）8月13日，国新办举行国务院政策例行吹风会，商务部部长助理任鸿斌表示，今年1月份中美签署第一阶段经贸协议以来，中方认真落实协议，有关部门为推动协议执行做了大量工作。新冠肺炎疫情和美国加严对华出口管制等限制措施，对一些商品和服务的进口无疑产生了一定影响。在当前形势下，需要双方共同努力，加强合作，共克时艰。希望美方停止对中国企业的限制措施和歧视性做法，为落实第一阶段经贸协议创造条件。

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