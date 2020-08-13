TCL P10复式分类洗衣机发布 主打智慧健康概念

原标题：TCL P10复式分类洗衣机发布 让健康洗衣方式走进更多家庭

中新网8月11日电 10日，“分类洗 更健康”-2020 TCL复式分类洗衣机新品发布会在杭州开幕，此次发布会中，TCL洗衣机推出了新品 P10复式分类洗衣机，为TCL分类式洗衣机系列产品再添一位新成员。

随着消费升级，用户健康意识的增加，健康、便捷的消费观念上升为推动市场发展的新动力。十年前，人们对洗衣机的使用需求仅限于洗的多、洗的净；五年后，人们对洗衣机又有了如快速洗烘、洗衣不伤衣之类的新需求。而如今，人们开始追求更健康、更智能的衣物洗护体验。

据TCL用户调研数据显示，很多用户都饱受着混洗衣物引发的交叉感染、相互串色等问题的困扰，如：内外衣混洗、大人和宝宝衣物混洗、不同颜色混洗等。而传统洗衣机无法解决细菌遗留及混洗衣物造成的问题，进而危害用户的穿着健康、影响人们穿着的美观度，基于这一系列的原因，人们对能够分类洗、健康洗的洗衣机的需求日益增长。

TCL白家电事业部总经理张荣升现场讲解TCL P10复式分类洗衣机

在发布会现场，TCL白家电事业部总经理张荣升表示：为满足人们对智慧健康洗衣的需求，TCL洗衣机通过不断创新技术推动产品升级，旨在为用户带来情感及人性化需求层面的智慧、健康体验。此次TCL P10复式分类洗衣机，通过其上下分层的复式结构，实现内外衣物、大人和宝宝的衣物以及不同颜色的衣物分类洗涤，给予衣物最专属的健康呵护。

TCL洗衣机持续深化产品“智慧健康”战略，以用户需求为核心，旨在成为用户们最“懂你的分类洗护专家”。多年来，TCL洗衣机不断突破传统技术壁垒，改变洗衣机内外部结构，升级迭代分类式洗衣机系列产品：从能够给宝宝提供专属洗衣的母婴洗衣机到实现“1+N”健康专属、分类洗衣的桶中桶洗衣机，再到发布的TCL P10复式分类洗衣机，这一系列的分类式洗衣机产品的诞生都印证着TCL洗衣机在不断提升自身智能化、专业化技术，并通过创新产品功能，来满足用户对于健康分类洗衣的需求。

TCL品牌全球代言人汤晶媚也空降发布会现场，并由TCL实业控股CEO王成授牌成为TCL P10复式分类洗衣机全球首位用户。作为艺人，由于职业特殊性，汤晶媚对衣物护理很是讲究，平时穿着的衣物一般都是有专人护理的，同时为了确保衣物的洁净健康与穿着效果，有些衣物还专门送去干洗店进行护理。了解了这次TCL发布的P10复式分类洗衣机之后，她表示自己已经对这款产品深深地种草了，相信它一定会给生活带来更加健康、便捷的体验。

此次发布的新品TCL P10复式分类洗衣机，在传统洗衣机的结构上又搭建了一层洗衣空间，通过上下双筒复式分区结构，实现了分类洗衣。它的上筒是一个1kg小容量的波轮洗衣机，可用于专门清洗内衣、小孩衣物等小件衣物；下筒是一个10KG大容量的滚筒洗衣机，可以用来清洗外衣外套、大人衣物及家中的大件纺织物等。另外，由于不同颜色的衣物混洗发生串色的情况，也可以利用TCL P10复式分类洗衣机的复式分区结构，实现分类同步洗涤。

在外奔波，我们的衣物上会附着很多细菌，而这些细菌也因此被我们带回家中。传统洗衣机只能去污，不能除菌。也就是说只能做到“表层”的洗衣，无法真正保证家人的穿着健康。另外，洗衣机内部结构复杂，使用后如果缺少有效的清洁措施，长期以往，洗衣机内就会藏污纳垢，造成洗衣时对衣服的二次污染。

为了解决这一问题，TCL P10复式分类洗衣机的上下双筒都搭载了热力除菌功能，特设的除菌洗程序：95°C高温煮洗，持续高温深入衣物纤维有效除菌，深层净衣减少病菌附着。并应用了喷淋免污自清洁功能，洗完衣服后，程序会自动启动，冲洗残留的泡沫和污垢，避免细菌滋生。

生活中我们经常会遇到这样的问题：为了保持衣物健康，我们通常会按深浅色分批分次清洗衣物；还有像人们的贴身衣物、宝宝的衣物等，都需要单独手洗。如此耗时耗力的洗衣方式，无法紧跟快节奏都市人群的生活节奏。TCL P10复式分类洗衣机上下双筒同步洗，告别分批分次洗涤，高效快速，避免了手洗衣物的繁琐。产品还搭载了Wifi物联远程操控衣，足不入户，也可以远程智控洗衣，便捷省心，可谓家庭生活中的得力洗护小助手。

如今，TCL正在不断构建AI×IoT的全场景智慧生活，通过互联互通、场景融合的产品特点，去满足消费者不断提升的产品需求，从而带动全品类业务全球发展。

(责编：毕磊、夏晓伦)