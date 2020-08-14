中国稳住外贸外资基本盘

山东青岛西海岸新区韩资企业青岛浦项不锈钢股份有限公司，一名工人在将成品不锈钢卷吊装到销售运输车辆上。

俞方平摄（人民视觉）

7月10日，一艘大型货轮在江苏省连云港一码头装载用于出口的风电叶片。

王健民摄（人民视觉）

8月3日，江苏昆山德国工业园施尔金格制泵技术（昆山）有限公司中德技术员正在一起检验产品。

华雪根摄（人民图片）

8月13日，成都国际铁路港。今年1月—7月，成都开行中欧班列近1200列，同比增长58.6%，中欧班列（成都）实现疫情期间运量逆势增长。

白桂斌摄（人民图片）

随着全球疫情持续蔓延，外贸外资面临复杂形势。日前，国务院办公厅印发《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》（以下简称《意见》），提出15项具体政策措施。8月13日，国新办举行国务院政策例行吹风会，有关部门负责人指出，将加紧推动各项政策措施落地见效，坚决稳住外贸外资基本盘。

回稳向好 好于预期

眼下中国外贸外资运行情况怎么样？

“今年前7个月外贸外资回稳向好、好于预期，为‘六稳’‘六保’作出了积极贡献。”商务部部长助理任鸿斌说。看数据，进出口17.2万亿元，同比下降1.7%，其中出口自4月以来连续4个月正增长；利用外资5356.5亿元，增长0.5%，一批重大外资项目加快落地。

但任鸿斌同时指出，当前全球疫情持续蔓延，世界经济严重衰退，外贸外资形势依然复杂严峻。“近期调研中了解到，外贸外资企业订单不足、物流不畅、融资困难、产业链供应链不稳等问题较为突出，地方和企业普遍希望尽快出台更有力的政策措施，帮助企业渡过难关。”

为此，《意见》在4个方面提出15条稳外贸稳外资政策措施，包括完善财税金融政策；发展贸易新业态新模式；提升通关和人员往来便利化水平；支持重点产业重点企业。

例如，上半年贸易新业态发展态势良好，其中跨境电商零售进出口增长26.2%，市场采购贸易方式出口增长28.8%。这次进一步加大贸易新业态发展支持力度，将新增一批市场采购贸易方式试点，力争从目前的14个扩大到30个左右，通过基金等方式支持跨境电商平台、跨境物流、海外仓建设等。

“《意见》着力稳住外贸主体、稳住产业链供应链，稳住外资存量、扩大外资增量。”任鸿斌说，下一步，将加紧推动各项政策措施落地见效，切实增强外贸外资企业获得感。

多措并举 促稳提质

在网上举办第127届广交会，支持出口产品转内销，增设46个跨境电商综试区，稳定加工贸易发展……今年以来，有关部门推动出台了一系列超常规、阶段性的稳外贸举措，力度之大前所未有。前7月，进出口也取得了好于预期的成绩。从国际比较看，表现好于全球主要经济体。那么，全年外贸形势怎么看？

“下半年，中国外贸面临的形势更加复杂严峻，不确定不稳定的因素增多。”任鸿斌说，疫情在全球仍快速蔓延、世界经济下滑、海外需求持续疲软、国际间贸易限制措施不断增多等都将带来影响。但同时要看到，中国外贸韧性足、潜力大，长期向好的趋势没有改变。

接下来有关部门主要是抓好几方面工作，包括抓实用足贸易政策，稳主体；优化国际市场布局，保市场。将继续巩固传统市场，开拓新兴市场，深化“一带一路”经贸合作。积极推动扩大生活必需品等出口，继续做好防疫物资出口工作。同时持续推动外贸结构优化升级，稳定外贸产业链供应链；推进贸易创新发展，培育新形势下参与国际合作和竞争新优势。加快进口贸易促进创新示范区的建设。积极推进边境贸易创新发展等。

“在党中央坚强领导下，在各部门、各地方的共同努力下，我们有信心实现全年外贸促稳提质的目标任务。”任鸿斌说。

吸引外资 成绩亮眼

日本在华新设企业415家、美国860家、韩国849家、新加坡584家、英国296家、德国245家……外商在华新设企业18838家。这是今年1—7月，中国吸引外资的部分成绩单，也说明着中国市场的吸引力。

新冠肺炎疫情对世界经济造成了巨大影响，尤其疫情初期出现部分产品供应链紧张问题，引发了部分国家和地区对产业链安全的担忧，并随之出台了一些鼓励本国境外企业调整产业布局的策略。这会影响外商在华投资吗？

对此，商务部外国投资管理司司长宗长青表示，一些企业基于要素成本、贸易环境、供应链稳定等方面的考虑，调整产业布局和全球资源配置，多属正常的市场行为。但同时，个别国家和地区对全球产业链供应链调整有政府干预过度泛化的迹象，少数政客甚至鼓吹产业链“去中国化”。“尽管如此，中国仍然是大多数跨国公司主要的投资目的地。”

看数据，今年以来中国吸收外资增幅实现了由“负”转“正”，总体好于预期。7月当月，全国实际使用外资金额634.7亿元人民币，同比增长15.8%，连续第4个月实现单月吸收外资正增长。

下一步，有关部门还将继续抓好稳外资工作，让“稳存量政策再强化，促增量方法再创新，优环境措施再加力”。将抓好新版全国和自贸试验区负面清单落地，加快修订实施《鼓励外商投资产业目录》，深化服务业扩大开放试点等。

“总体看，大多数跨国公司持续看好中国、在中国长期经营发展的战略没有变，我们有信心做好全年稳外资工作。”宗长青说。

(责编：曹昆、马昌)