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文化消费点亮夜间经济（深观察）

王晓红

2020年08月14日04:42  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　8月2日，浙江省舟山市朱家尖南沙景区沙雕夜游区的音乐表演。
　　新华社记者 徐昱 摄

　　8月8日，市民在江苏无锡梁溪区清名桥历史文化街区参观游览。
　　新华社记者 李博 摄

　　8月8日，北京市民在望京的商业街观看人偶表演。
　　新华社记者 陈钟昊摄

　　随着疫情防控形势的稳定，沉寂的夜间经济也迎来复苏。各个城市的影剧院、书店、酒吧、体育中心以及其他公共活动空间再度开放，各种活动精彩纷呈，上海、浙江等地举办“博物馆奇妙夜”，上海夏季音乐节开幕，“百戏津门”文化主题街区在天津开启……流光溢彩的夜间经济再度点亮城市夜空。

　　

　　文化成夜间经济核心要素

　　北京最文化、上海最小资、成都最休闲、长沙最娱乐……因为不同的文化基因和城市底蕴，全国各大城市的夜间文化生活各具特色，尤其是那些文化活动和元素，使城市的夜晚格外灵动起来。

　　火爆的餐饮美食、劲爆的演艺娱乐、各具特色的文旅活动成为城市亮丽的风景线。夜间经济形态丰富多元，城市空间既可以热闹喧嚣，也可以安静淡然。北京24小时营业的三联韬奋书店“深夜书房”、北京坊的“网红书店”Page One，成为城市夜晚的精神地标；上海市45家博物馆开放夜场、35家书店举办夜读会，丰富了夜间经济的内容供给，满足了人们多样化的精神需求。

　　文化不断融入城市夜间经济业态，构成夜间经济的核心要素。成都的“夜游锦江”项目，把蜀都文化融入夜间经济业态中；哈尔滨冰雪大世界以各种灯光和造型吸引了全国各地的游客；西安“大唐不夜城”夜游项目深受游客青睐；南京“夜泊秦淮”项目，成为夜间旅游的“金字招牌”。

　　“夜京城”活动是北京倾力打造的夜间经济品牌，目的是形成“时尚活力型、商旅文体融合发展型、便民服务型”的夜间经济形态，涉及北京68个商圈、300家品牌企业、2000多家品牌门店，并且与互联网平台企业线上线下联动，为消费者提供了丰富多彩的夜间消费活动，构成休闲消费与城市文化生活体验消费相结合的新型商业业态。五棵松华熙Live作为“夜京城”首批地标之一，汇聚了超过170个时尚特色品牌，成为融合“商旅文体娱”五大业态的街区综合体，为消费者提供了丰富多彩的夜间消费活动，也是富有精神内涵的城市文化空间。据五棵松华熙Live负责人介绍，自今年开展夜间经济以来，这里人流量不断增加，变成城市潮流聚集区和时尚达人打卡地，所创造的沉浸体验式消费休闲样态，代表了全新的城市生活方式。

　　夜间经济再度点亮城市夜空

　　疫情期间，居家隔离、限制集聚等常态化的防控措施使人们的线下消费活动被遏制，宅家购物、在线冲浪、网络观影成为生活消费常态。据统计，今年1-6月份北京社会消费品零售总额为5973.29亿元，同比下降16.3%。随着疫情防控进入稳定状态，居民被抑制的消费热情开始释放，夜间经济成为加快恢复消费，激发城市活力的重要引擎。全国很多城市推出“夜游景区”“文化夜市”“文化街区”等项目，将本土文化、主题景观、演艺、娱乐、餐饮等业态有机融合，突出夜间经济的文化要素。比如，日前天津启动的“百戏津曲文化主题街区”活动，以戏曲为主题弘扬传统文化，赋能夜间经济，深受百姓欢迎。

　　北京以“新消费”为主线，推动实施“夜京城”2.0版。根据今年6月9日出台的《北京市促进新消费引领品质新生活行动方案》，北京市多项措施并举，有序推动复商复市，促进消费升级。这一方案注重夜间经济中的文化消费，设计开发了10条左右“夜赏北京”线路，策划举办10场精品荧光夜跑、夜间秀场等户外主题活动；实施“点亮北京”夜间文化旅游消费计划，有序推动博物馆、美术馆、景区、公园、特色商业街区等夜间开放。

　　上海在疫情防控形势平稳后，各种夜间经济文化活动精彩纷呈。5月22日，上海豫园开办“老字号游园会”并重启夜市，“豫园六点半”以全新姿态华丽亮相。华灯初上，热闹非凡的夜间演艺活动和夜间集市闪亮登场，3D投影秀、九曲桥船秀等活动再现上海的别样风情。6月6日，上海首届夜生活节开幕，把上海夜间经济推向高潮，上海酒吧节、深夜食堂、深夜书店、夜上海live秀等180多项特色活动，展现出既充满烟火气、上海味，又有时尚潮、国际范儿的海派文化新魅力。

　　仍有巨大发展空间

　　夜间经济是中国城市发展繁荣的一面镜子，也是彰显城市特色与活力的重要载体。随着居民收入不断增加，居民消费由注重物质消费走向精神消费，夜间经济仍有巨大的发展空间。

　　为进一步促进夜间经济的发展，笔者建议：首先，从供给侧发力，进一步增加夜间经济的内容供给，整合商业与文化、旅游等多种城市资源，挖掘城市文化特色，依托互联网，线上线下联动，推进业态融合，拓展夜间经济的消费空间；其次，打造具有国际影响力的夜间文化生活地标。作为国际大都市，北京等国内一线城市应借鉴伦敦西区、纽约曼哈顿等夜间文化消费的经验，出台鼓励政策，加快重点区域剧院、小型现场演出、画廊、体育竞技场馆等夜间经济载体的设施建设；再次，加强整体规划和设计，以文化为主线，提高不同区域夜间经济的特色和辨识度，为市民提供更加便利的参与条件和多元化的选择，挖掘夜间经济发展的巨大潜能。

(责编：曹昆、马昌)
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