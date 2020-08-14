汽车产销延续二季度以来回暖势头

本报北京8月13日电 （记者王政）中国汽车工业协会最新统计显示：7月，汽车产销延续了二季度以来的回暖势头，当月产销分别完成220.1万辆和211.2万辆，环比分别下降5.3%和8.2%，同比分别增长21.9%和16.4%。
1—7月，汽车产销分别完成1231.4万辆和1236.5万辆，同比分别下降11.8%和12.7%，降幅比1—6月分别收窄5和4.2个百分点。
由于去年7月汽车产销基数较低，今年7月乘用车、商用车、新能源汽车产销均实现较快增长。其中，乘用车产销同比分别增长13.2%和8.5%；商用车产销同比分别增长70.3%和59.4%。7月，新能源汽车产销扭转下降态势，同比分别增长15.6%和19.3%。
产销量同比看，当月汽车产销继续呈现两位数增长：商用车在货车强劲拉动下，对整体汽车市场增长贡献依然明显；货车中四类车型增长强劲，其中重型货车单月销量同比增速超80%。乘用车同比继续保持增长，增幅也有所提高。
中国汽车工业协会副秘书长陈士华分析说，从行业发展态势看，虽然本月产销增长势头良好，但企业、终端库存增长明显，因此企业应重视库存变化，避免库存过高而加重企业负担。
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