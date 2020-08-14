到2035年，中国铁路什么样（经济聚焦）

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《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出了中国铁路2035年发展目标和主要任务，描绘了新时代中国铁路发展美好蓝图。

普速铁路与高速铁路有序发展、50万人口以上城市高铁通达、加强新型载运工具研发应用……未来，铁路将更好地满足人民日益增长的美好生活需要。

中国国家铁路集团有限公司近日对外公布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》（以下简称《规划纲要》）提出，到2035年，我国将建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国。中国铁路网将达到20万公里左右，其中高铁约7万公里。到2050年，全面建成更高水平的现代化铁路强国。

现代化铁路强国什么样？高铁网有什么新变化？记者进行了采访。

形成广泛覆盖的普速铁路网，20万人口以上城市实现铁路覆盖

铁路是国家战略性、先导性、关键性重大基础设施，是国民经济大动脉、重大民生工程和综合交通运输体系骨干。截至今年7月底，我国铁路营业里程已达14.14万公里，居世界第二；高铁营业里程3.6万公里，居世界第一。

中国铁路经济规划研究院有限公司规划所副所长梁栋介绍，目前，中国铁路网对20万以上人口城市的覆盖由2012年的94%扩大到2019年的98%，高铁网对50万人口以上城市的覆盖由2012年的28%扩大到2019年的86%，除拉萨外的所有省会城市均已通高铁。高铁日均发送旅客由2012年的106.8万人次增加至2019年的638.3万人次，年均增长29.1%，高铁运量占铁路旅客发送量连续4年超过50%。

“我国已成为世界上高铁运营里程最长、在建规模最大、高速列车运行数量最多、商业运营速度最高、高铁技术体系最全、运营场景和管理经验最丰富的国家。”梁栋说。

根据2016年版《中长期铁路规划网》，到2025年我国铁路网达到17.5万公里，其中高铁3.8万公里。然而，从实际情况看，人民群众对于铁路发展的需求远超过当年的规划目标。

“现在，人民群众对美好出行客运服务和便捷高效物流服务的渴望更加强烈，不仅要满足‘有没有’的基本需求，更要关注‘好不好’的服务体验。《规划纲要》是推进铁路更好满足人民日益增长的美好生活需要的重要举措。”国铁集团发展和改革部副主任丁亮说。

此次《规划纲要》明确到2035年，现代化铁路网率先建成，铁路网内外互联互通、区际多路畅通、省会高效连通、地市快速通达、县域基本覆盖、枢纽衔接顺畅，网络设施智慧升级，有效供给能力充沛，全国铁路网20万公里左右，20万人口以上城市实现铁路覆盖。

“根据规划，普速铁路与高速铁路都将继续有序发展，不存在高铁发展来压制普速铁路的情况。”丁亮介绍，《规划纲要》明确要形成广泛覆盖的普速铁路网，例如建设川藏等进出藏、疆铁路，加强地区开发性及沿边铁路建设，畅通铁路集疏运体系及路网“最后一公里”。

50万人口以上城市高铁通达，形成1、2、3小时高铁出行圈

根据《规划纲要》，到2035年，我国高铁网约7万公里，50万人口以上城市高铁通达。这意味着中国高铁运营里程将是目前运营里程的近两倍。新增的高铁会在哪里呢？

丁亮介绍，一方面要建设以高铁主通道为骨架、区域性高铁衔接延伸的高铁网，实现省会城市和50万人口以上城市高铁通达。重点是建设高铁主通道缺失段、优化提升沿江等高铁主通道，在需求支撑的区域建设高铁连接线、延伸线，发展更高时速标准高速铁路。另一方面，要发展快捷融合的城际市域（郊）铁路网。在经济发达、人口稠密的城镇化地区统筹规划建设城际和市域（郊）铁路，打造轨道上的城市群和都市圈。

目前，高铁可实现京津冀、长三角等城市群内2小时畅行；北京、上海等大城市间1000公里4小时通达、2000公里8小时通达。而根据《规划纲要》，到2035年，要形成全国1、2、3小时高铁出行圈。

1、2、3小时高铁出行圈是什么概念？国铁集团客运部客运营销处主管强丽霞做出了解释。

主要城区市域（郊）1小时通达：如京津冀区域北京到天津、雄安间，长三角区域上海到苏锡常间，粤港澳大湾区广深、广珠间，成渝双城经济圈成都到重庆间形成市域和通勤客流圈。

城市群内主要城市间2小时通达：如京津冀区域北京到石家庄间，长三角区域上海到南京、杭州间，粤港澳大湾区广深港澳与珠三角周边城市间，成渝双线经济圈成渝与周边城市间形成城市群快速通道。

相邻城市群及省会城市间3小时通达：在各城市群中心城市与其他省会城市间，打造城市群综合交通网主骨干，强化繁忙高铁主通道能力。

加强新型载运工具研发应用，将提高线路运输能力逾30%

中国高铁运营10多年来，动车组技术快速发展。截至目前，中国动车组保有量已经达到3600多组，其中复兴号动车组约690组，占世界高速列车总保有量的一半以上，比其他国家的总和还多。

不过，中国高铁仍然有更高的创新目标。“更高运行速度、更加节能环保、更舒适的乘坐体验、更智能的设备设施、更低的全寿命周期成本，是各国铁路运营商和制造商的共同目标。《规划纲要》也提出要加强新型载运工具研发应用。”国铁集团机辆部副主任吴国栋介绍。

那么，新型载运工具是什么样的呢？

速度更高，跑得更快。列车速度是衡量一个国家铁路发展水平的重要指标之一，世界各国为了提高市场竞争力和企业盈利能力，一直致力于提高列车速度。京沪高铁实现时速350公里商业运营后，日本、法国、德国等国家均将高速动车组运营目标速度定为350公里及以上。

根据《规划纲要》，我国将突破掌握关键核心技术，自主创新建立时速400公里及以上高速铁路技术标准等成套关键技术体系，国铁集团当前也在统筹规划利用既有高铁线路开展新一代高速动车组研制工作。“基本目标是安全稳定、节能环保、平稳舒适、经济可靠，总体技术水平世界领先，能够推动和引领世界高速列车技术进步。”吴国栋说。

智能更强，脑子更灵。《规划纲要》提出，自主研发新型智能列控系统。国铁集团工电部通信信号处主管莫志松介绍，新型智能列控系统将利用北斗卫星导航技术、5G通信技术等构成空天地一体化的列控系统，列车追踪间隔可由目前的最短3分钟缩短到2分钟左右，提高线路运输能力30%以上。

“新型智能列控系统还将逐步实现从人工驾驶到自动驾驶再到智能驾驶的转变，在现有自动驾驶功能基础上，研究增加列车主动环境感知、安全态势自动评估等智能技术，减少司机操纵，改善广大旅客出行体验。”莫志松说。

能耗更低，运行更环保。动车组加速时最耗电，减速时不但不耗电还能够发电，属于再生能源。莫志松介绍，目前将列车群协同联控作为重要研究方向，实现一批车出站加速、另一批车到站减速，电能内部循环利用。理论上人均百公里能耗可以降低30%左右，以京沪高铁为例，新一代高速列车往返运行一次约可节电9000千瓦时。

《 人民日报 》（ 2020年08月14日 08 版）

(责编：曹昆、马昌)