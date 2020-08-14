前七月出口退税近九千亿元

本报北京8月13日电 （记者王观）记者从国家税务总局获悉：今年1—7月，全国税务机关办理出口退税8953亿元，全国税务机关办理出口退税平均时间由2019年的10个工作日压缩到了8个工作日以内，提速20%。

自3月20日起，国务院提高了1464项产品的出口退税率，截至6月底，2.5万户出口企业享受了此项政策红利。自3月1日起，允许已放弃适用出口退税政策的企业，在增值税税率或出口退税税率发生变化后，恢复适用退税政策，给出口企业更大的自主选择空间。

“从申报提起、提交资料到审核通过，不到2天就收到了130万元退税款，退税业务提速减少了公司资金调度的时间成本，让全公司上下更加集中精力抓生产、抓市场。”重庆凯成科技有限公司财务负责人雷玉平说。

今年，在持续加大出口退税无纸化申报的基础上，税务部门推出了出口退税事项“非接触式”办理措施，所有出口企业的退税申报事项均可在网上办理。截止到6月底，非接触式的办理退税6296亿元，无纸化申报企业在全部申报企业中的户数占比已经达到了93%。对于风险可控的出口退税业务，税务部门为企业先行办理退税，事后再补办实地核查手续，今年上半年有1.1万户企业享受了实地核查“容缺办理”的服务。税务部门还推广“单一窗口”出口退税申报功能，开辟申报的新渠道。截至6月底，出口企业已通过单一窗口申报出口退税110亿元。

《 人民日报 》（ 2020年08月14日 08 版）

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