人民网>>财经

前七月出口退税近九千亿元

办理时间提速百分之二十

2020年08月14日05:00  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京8月13日电  （记者王观）记者从国家税务总局获悉：今年1—7月，全国税务机关办理出口退税8953亿元，全国税务机关办理出口退税平均时间由2019年的10个工作日压缩到了8个工作日以内，提速20%。

　　自3月20日起，国务院提高了1464项产品的出口退税率，截至6月底，2.5万户出口企业享受了此项政策红利。自3月1日起，允许已放弃适用出口退税政策的企业，在增值税税率或出口退税税率发生变化后，恢复适用退税政策，给出口企业更大的自主选择空间。

　　“从申报提起、提交资料到审核通过，不到2天就收到了130万元退税款，退税业务提速减少了公司资金调度的时间成本，让全公司上下更加集中精力抓生产、抓市场。”重庆凯成科技有限公司财务负责人雷玉平说。

　　今年，在持续加大出口退税无纸化申报的基础上，税务部门推出了出口退税事项“非接触式”办理措施，所有出口企业的退税申报事项均可在网上办理。截止到6月底，非接触式的办理退税6296亿元，无纸化申报企业在全部申报企业中的户数占比已经达到了93%。对于风险可控的出口退税业务，税务部门为企业先行办理退税，事后再补办实地核查手续，今年上半年有1.1万户企业享受了实地核查“容缺办理”的服务。税务部门还推广“单一窗口”出口退税申报功能，开辟申报的新渠道。截至6月底，出口企业已通过单一窗口申报出口退税110亿元。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月14日 08 版）
(责编：曹昆、马昌)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved