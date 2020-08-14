河北出台区块链专项行动计划

本报石家庄8月13日电 （记者史自强）为加快推动区块链技术和产业创新发展，推进区块链技术与经济社会深度融合，河北省日前印发《河北省区块链专项行动计划（2020—2022年）》提出，将加强区块链理论研究和技术研发，加速区块链产业生态建设，提高区块链应用和管理能力，到2022年末，区块链相关领域领军企业和龙头企业达到20家，培育一批区块链应用产品，力争打造出1—3个全国知名区块链品牌，形成3个具有区域影响力的区块链产业集聚园区，区块链产业竞争力位居国内前列。
据悉，河北将加快区块链技术集成创新发展，支持雄安新区区块链实验室在核心技术研发和新型研发机构建设方面的探索实践，扶持省内区块链学术团体和产业联盟，联合国内外专家、学者、知名区块链企业，共建区块链产业技术创新联盟。
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