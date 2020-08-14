中国核电田湾核电5号机组首次并网成功

人民网北京8月13日电 （任妍）日前，记者从中核集团获悉，田湾核电5号机组近日首次并网成功，各项技术指标均符合设计要求，标志着田湾核电5号机组正式进入并网调试阶段，为后续机组投入商业运行奠定坚实基础。

回顾整个测试进程，8月8日19时52分，伴随着运行值长的指令，田湾核电站5号机组正式进入带负荷试运行状态，并开始向电网输送电力。关网后，机组相继进行30%FP、50%FP以及100%FP功率平台的瞬态试验和带负荷试验各项试验。目前，田湾核电5号机组已正式进入并网调试阶段，为商业化的运营进行更多探索。

据了解，田湾核电基地是我国重要的核电基地之一，同时也是我国华东地区重要的清洁能源基地，一直以来为当地乃至我国发挥着良好的社会效益及环境效益。田湾核电五、六号机组于2015年12月27日正式开工建设，是我国“十二五”期间新建核电机组的收官之作，其安全标准达到了目前国际国内最高水准。随着田湾核电5号机组首次并网成功，田湾核电基地具备发电能力的机组已达到五台，同时也是中核集团乃至国内核电建设领域今年首台实现并网发电的核电机组。田湾核电5号机组顺利实现商业运行后，中国核电投入商业运行的控股核电机组将增加至22台，为进一步提高中国核电的产出能力强效助力。

据介绍，自1951年12月首次使用核能发电以来，核电发展已有60多年的历史。核能发电作为一种安全、高效、清洁并可以实现大规模使用的能源，是我国能源结构调整中的必然选择。截止到目前，中国核电已经成为我国乃至世界核能行业中不可忽视的部分。截止到2019年，大陆可实现运行的核电机组共计47台，实现装机容量为4875.116万千瓦(额定装机容量)，其中21台为中国核电所有，总装机容量达到1911.2万千瓦，约占全国运行核电机组的39.20%。装机容量的增长是核电企业业绩增长的核心驱动因素。田湾核电5号机组并网成功，进一步提升和释放了中国核电的装机容量，在未来用电需求有望保持稳定增长的大趋势下，田湾核电5号机组成功并网为中国核电业绩持续性增长提供了基础保障。就目前世界范围内核电公司控股装机规模看，中国核电为第五大核电公司。此次田湾核电5号机组并网成功，对中国核电提升运营水平、进一步提高国际地位有着重要意义。

(责编：李都也(实习生)、李栋)