7月5G手机出货量超1390万部 占总出货量62.4%

本报北京8月13日电 （记者韩鑫）记者近日从工信部获悉：7月，国内手机市场总体出货量2230.1万部，上市新机型40款，其中智能手机出货量2125.6万部，占同期手机出货量的95.3%。前7月，手机市场总体出货量累计达到1.75亿部，上市新机型共计256款，其中智能手机累计出货量1.70亿部，占同期手机出货量的97.0%。

值得注意的是，7月国内市场5G手机出货量已达1391.1万部，占同期手机出货量的62.4%；上市新机型14款，占同期手机上市新机型数量的35.0%。前7月，国内市场5G手机累计出货量7750.8万部、上市新机型累计119款，占比分别为44.2%和46.5%。

《 人民日报 》（ 2020年08月14日 02 版）

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