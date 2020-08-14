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日本经济形势依旧低迷

本报驻日本记者  刘军国

2020年08月14日07:50  来源：人民网－人民日报
 

　　日本财务省8月11日公布的国际收支初步统计报告显示，今年上半年，反映与海外货物、服务和投资交易情况的经常项目顺差减少至7.3万亿日元（1美元约合106日元），同比下降31.4%，其中6月的经常项目顺差为1675亿日元，同比减少86.6%。此前日本政府公布的经济形势预测显示，2020年度实际国内生产总值增长率为负4.5%，较去年12月预测的1.4%大幅下调，跌至1995年度有可比数据以来的最差水平。

　　日本疫情近来出现大幅反弹，多日新增确诊病例超过1000例。由于疫情蔓延，汽车及航空等行业的投资低迷，东京奥运会推迟也对旅游和房地产业等造成影响。日本政策投资银行近日公布的调查结果显示，大企业2020财年国内设备投资额预计较上年减少5.8%，为9年来首次下滑。

　　为缓和疫情的影响，日本政府在今年的例行国会上通过两次补充预算。日本内阁官房长官菅义伟强调，将利用写进第二次补充预算的10万亿日元预备费拉动经济。

　　此外，为了帮助受到疫情影响的旅游业渡过难关，日本政府从7月22日起提前实施名为“走，旅行去”的促销活动。该活动以国内旅行为重点，政府将为民众提供最多相当于旅行开支一半的补贴。不过，新冠病毒感染病例在全国范围再次增加，在是否放宽对社会经济活动限制问题上，政府陷入两难境地。

　　野村综合研究所高级经济学家木内登英认为，只要有感染风险，消费就会萎缩，日本国内生产总值恢复到疫情之前水平可能需要5年时间。政府应该采取更多措施，降低民众的感染风险。

　　日本舆论也对经济前景表达担忧，同时希望政府能够在做好疫情防控的基础上，努力提振经济。较有影响力的地方媒体《信浓每日新闻》的社论指出，由于民众存在恐慌情绪，消费难以增长，政府金融政策的力度也已经接近极限。日本政府需要完善核酸检测机制，并在此基础上阶段性扩大经济活动水平。

　　（本报东京8月13日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月14日 16 版）
(责编：李都也(实习生)、李栋)
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