英国国家统计局8月12日公布的初步统计数据显示，今年第二季度英国国内生产总值环比萎缩20.4%，是有记录以来最大季度降幅，英国11年来首次陷入经济衰退。由于经济低迷，英国就业市场形势严峻，媒体报道称，自今年3月以来，英国失业人数已创10年来最高纪录。

疫情发生后，英国公司纷纷宣布裁员计划，其中不乏航空发动机企业罗尔斯罗伊斯公司、连锁百货公司德本汉姆等知名企业。今年3月以来，英国失业人数已达73万，申请失业救济的人数在7月份达到270万，较3月增长了一倍。

英国广播公司报道称，仅6月就有1778家公司表示打算裁员，涉及13.9万余人。当月，向政府通报计划裁员20人或以上的公司数量是去年同期的5倍。近期一项覆盖了2000多家企业、慈善机构和公共部门的调查问卷显示，有1/3的雇主表示考虑在10月前裁员。

服务业是英国的支柱产业。今年第二季度，英国服务业创有史以来最大跌幅。英国《卫报》报道称，餐饮、休闲等行业的失业人数已达2019年的两倍。今年就业市场的颓势让毕业生难以找到满意的工作。

英国国家统计局的数据还显示，一些人虽然一直处于就业状态，但其身份发生变化，由雇主、创业者变成了其他企业的员工，折射出疫情对经济造成的影响。一名当地的搬运工告诉本报记者，他原本经营一家生意不错的餐馆，但餐馆受疫情影响倒闭后，他只得找了一份临时工作，为一家售卖电器的电商做搬运。

英国政府于3月推出“工资补贴计划”，只要企业承诺不裁员，政府可为员工补贴80%的工资，最高每人每月2500英镑。在疫情发生之初，这一举动有效地保障了就业。据统计，英国财政部迄今已帮助企业支付了960万个工作岗位的近520亿英镑的工资。但从8月开始，该计划需要企业与政府共同承担，计划将在10月结束，目前并无延长计划，这令企业经营增加了不确定性。近来，越来越多的英国企业加入到裁员的队伍，单单是7月的后两周，就有约1万个工作岗位被裁减。

英国央行预测，在不发生第二波疫情且英欧达成自贸协议的前提下，英国经济今年将萎缩9.5%，最早要到2021年年底才能回到疫情前水平。英国国家经济和社会研究所预测，今年下半年英国失业率可能上升至10%左右，由于劳动力市场的滞后性，未来几年失业率可能持续高于往年平均水平。

（本报伦敦8月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月14日 16 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)