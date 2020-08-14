人民网>>财经

英国面临严重失业潮

本报驻英国记者  强  薇

2020年08月14日07:50  来源：人民网－人民日报
 

　　英国国家统计局8月12日公布的初步统计数据显示，今年第二季度英国国内生产总值环比萎缩20.4%，是有记录以来最大季度降幅，英国11年来首次陷入经济衰退。由于经济低迷，英国就业市场形势严峻，媒体报道称，自今年3月以来，英国失业人数已创10年来最高纪录。

　　疫情发生后，英国公司纷纷宣布裁员计划，其中不乏航空发动机企业罗尔斯罗伊斯公司、连锁百货公司德本汉姆等知名企业。今年3月以来，英国失业人数已达73万，申请失业救济的人数在7月份达到270万，较3月增长了一倍。

　　英国广播公司报道称，仅6月就有1778家公司表示打算裁员，涉及13.9万余人。当月，向政府通报计划裁员20人或以上的公司数量是去年同期的5倍。近期一项覆盖了2000多家企业、慈善机构和公共部门的调查问卷显示，有1/3的雇主表示考虑在10月前裁员。

　　服务业是英国的支柱产业。今年第二季度，英国服务业创有史以来最大跌幅。英国《卫报》报道称，餐饮、休闲等行业的失业人数已达2019年的两倍。今年就业市场的颓势让毕业生难以找到满意的工作。

　　英国国家统计局的数据还显示，一些人虽然一直处于就业状态，但其身份发生变化，由雇主、创业者变成了其他企业的员工，折射出疫情对经济造成的影响。一名当地的搬运工告诉本报记者，他原本经营一家生意不错的餐馆，但餐馆受疫情影响倒闭后，他只得找了一份临时工作，为一家售卖电器的电商做搬运。

　　英国政府于3月推出“工资补贴计划”，只要企业承诺不裁员，政府可为员工补贴80%的工资，最高每人每月2500英镑。在疫情发生之初，这一举动有效地保障了就业。据统计，英国财政部迄今已帮助企业支付了960万个工作岗位的近520亿英镑的工资。但从8月开始，该计划需要企业与政府共同承担，计划将在10月结束，目前并无延长计划，这令企业经营增加了不确定性。近来，越来越多的英国企业加入到裁员的队伍，单单是7月的后两周，就有约1万个工作岗位被裁减。

　　英国央行预测，在不发生第二波疫情且英欧达成自贸协议的前提下，英国经济今年将萎缩9.5%，最早要到2021年年底才能回到疫情前水平。英国国家经济和社会研究所预测，今年下半年英国失业率可能上升至10%左右，由于劳动力市场的滞后性，未来几年失业率可能持续高于往年平均水平。

　　（本报伦敦8月13日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月14日 16 版）
(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved