国家能源局：7月份全社会用电量增长2.3%

本报北京8月13日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：7月份，全社会用电量6824亿千瓦时，同比增长2.3%。分产业看，第一产业用电量85亿千瓦时，同比增长11.6%；第二产业用电量4593亿千瓦时，同比下降0.7%；第三产业用电量1164亿千瓦时，同比增长5.3%；城乡居民生活用电量982亿千瓦时，同比增长13.8%。

中国电力企业联合会发布的数据显示，7月份，全国制造业用电量3324亿千瓦时，同比增长4.1%，增速比上年同期回落0.3个百分点。其中，四大高载能行业用电量1765亿千瓦时，同比增长3%，增速比上年同期回落1.9个百分点；高技术及装备制造业用电量738亿千瓦时，同比增长6.8%，增速比上年提高3.4个百分点；消费品制造业用电量459亿千瓦时，同比增长3.1%，比上年提高2.4个百分点。分地区看，7月份，东、中、西部和东北地区全社会用电量增速分别为2%、-4.1%、7.8%和2.4%。

1—7月，全社会用电量累计40381亿千瓦时，同比下降0.7%，降幅持续收窄，第一产业和城乡居民生活用电正增长。

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