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数据显示：九成小规模纳税人免增值税

2020年08月14日07:52  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京8月13日电　（记者汪文正）税务总局近日发布的多项数据显示，上半年中国大力实施减税等措施，企业税负普遍降低、活力增强。

　　增值税覆盖国民经济各个领域，相关数据可以准确反映企业生产经营状况和宏观经济运行态势。国家税务总局有关负责人介绍，上半年税收数据反映出经济发展的多个亮点。

　　5月，全国企业销售收入达到去年水平，6、7月同比增长均为10%左右。其中制造业恢复较快。二季度制造业销售收入同比增长8%，7月份同比增长10.7%，其中装备制造业7月份销售收入同比增长21.1%。税务总局服务和管理的年纳税额1亿元以上的2050户大型企业集团数据显示，二季度企业新增固定资产同比增长15%。

　　上半年，10万户重点税源企业每百元营业收入税费负担同比下降0.65元，约92%的小规模纳税人免征增值税。减税降费政策有序有力落地，激发了市场主体活力和创业积极性，增强了企业发展后劲。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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