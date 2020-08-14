个人房贷将批量转换为LPR

本报北京8月13日电 （记者葛孟超）记者近日从中国工商银行了解到，为简化借款人操作，参照银行业普遍做法，自8月25日起，工行将对符合转换条件但尚未办理转换的存量个人住房贷款定价基准批量转换为贷款市场报价利率（LPR）。 记者同时查阅了几家国有大行的网站，注意到建设银行、农业银行、中国银行等均在近日发布公告，将批量转换开始日期设定在8月25日。

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