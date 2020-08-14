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商务部:前7月企业承接服务外包合同额增长5.6%

2020年08月14日07:52  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京8月13日电　（记者罗珊珊）13日，商务部服贸司负责人介绍了2020年1-7月中国服务外包产业发展情况。

　　2020年1-7月，中国企业承接服务外包合同额7637.5亿元人民币，执行额5133.1亿元，同比分别增长5.6%和11%。其中，承接离岸服务外包合同额4521.2亿元，执行额3072.9亿元，同比分别增长1.6%和10.2%。

　　7月当月，中国企业承接服务外包合同额842.2亿元，执行额631.8亿元，同比分别增长3.5%和12.2%，其中承接离岸服务外包合同额482.9亿元，与去年持平，执行额395.6亿元，同比增长8.3%。

　　从结构看，1-7月中国企业承接离岸信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）、知识流程外包（KPO）执行额分别为1389.8亿元、526.5亿元和1156亿元，同比分别增长6.5%、18.9%和10.9%。ITO中的集成电路和电子电路设计服务外包离岸执行额172亿元，同比增长9.8%；BPO中的维修维护服务外包离岸执行额129.1亿元，同比增长17.6%；KPO中的医药和生物技术研发外包离岸执行额228.6亿元，同比增长25.6%。

　　从市场看，1-7月中国企业承接美国、中国香港、欧盟、日本、新加坡、韩国离岸外包执行额分别为644.9亿元、551.6亿元、508.6亿元、255.1亿元、173.8亿元和161.5亿元，同比分别增长11%、13.9%、5.1%、11.1%、21.3%和25.1%，合计占全部离岸执行额的74.7%。

　　从区域看，1-7月京津冀地区承接离岸外包执行额281.3亿元，同比增长36.6%，主要是信息技术和生物医药研发外包增长较快带动。长三角区域承接离岸服务外包执行额1654.4亿元，同比增长10.2%，占全国53.8%，比上月提升1个百分点。

　　从主体看，1-7月，民营企业承接离岸服务外包执行额736.9亿元，同比增长17.7%；外商投资企业承接离岸服务外包执行额1094.7亿元，同比增长10.4%，民营企业和外资企业离岸执行额合计占全国的60%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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