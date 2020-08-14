铁路顶层规划：15年内50万人口以上城市通高铁

8月13日，中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）正式公开发布《新时代交通强国铁路先行规划纲要》（以下简称《规划纲要》），以系统化顶层设计文件的形式，描绘了未来30年中国铁路的发展蓝图。提出到2035年，全国铁路网将达到20万公里左右，其中高铁7万公里左右。20万人口以上城市实现铁路覆盖，50万人口以上城市高铁通达。

2019年9月，党中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，在此基础上，国铁集团组织编制了《规划纲要》。在“新基建”背景下，随着京津冀地区、长三角地区等重点城市群、都市圈的建设，此次规划中的重点之一“1、2、3小时高铁出行圈”有望快速推进。

1、2、3小时出行

《规划纲要》明确，15年后，全国将形成1、2、3小时高铁出行圈。同时，全国1、2、3天快货物流圈也将全面形成。

“按照中央的决策部署，紧密对接京津冀协同发展、长江三角洲区域一体化发展、粤港澳大湾区建设、成渝双城经济圈建设等国家重大战略，依托内外互联互通、区际多路畅通、省会高效连通、地市快速通达、县域基本覆盖、枢纽衔接顺畅的现代化铁路网，进一步提高客运服务供给品质，充分发挥铁路对经济社会发展的服务保障作用。”国铁集团客运部客运营销处主管强丽霞告诉北京商报记者。

其中，主要城区市域（郊）1小时通达，如京津冀区域北京到天津、雄安间，长三角区域上海到苏锡常间，粤港澳大湾区广深、广珠间，成渝双城经济圈成都到重庆间形成市域和通勤客流圈。

城市群内主要城市间，则在2小时通达，如京津冀区域北京到石家庄间，长三角区域上海到南京、杭州间，粤港澳大湾区广深港澳与珠三角周边城市间，成渝双城经济圈成渝与周边城市间形成城市群快速通道。

相邻城市群及省会城市间3小时通达，如在各城市群中心城市与其他省会城市间，打造城市群综合交通网主骨干，强化繁忙高铁主通道能力。

强丽霞表示，将根据不同群体出行需求，提供多种类型车票产品，依托人工智能、物联网、云计算等技术，实现线上线下服务全面协同，旅客体验感知全面提升，铁路出行更加顺畅便利。

“新基建”助力

“四网融合”是国家发改委对2020年铁路项目工作部署中的重点。要求今年有序推动城际铁路、市域（郊）铁路建设打造轨道上的都市圈，推动干线铁路、城际、市域、城轨“四网融合”。从各地政府发布的2020年重点投资项目来看，轨道交通类建设也占据主要地位。

城际高速铁路是1、2、3小时高铁出行圈建设的重要组成部分，也与都市圈打造紧密相连。作为“新基建”的七大领域之一，城际高速铁路和城际轨道交通在今年快速推进。

6月8日，交通运输部办公厅发布关于做好交通运输促进消费扩容提质有关工作的通知，也提出加快城际交通基础设施建设。交通运输部部长李小鹏在5月27日主持召开部务会时也指出，要着力改善交通基础设施条件，激发消费潜力，加快城际交通基础设施建设。

其实早在2017年，国家发改委就印发了《关于促进市域（郊）铁路发展的指导意见》，提出着力扩大市域（郊）铁路公交化运营服务的有效供给，鼓励发展多层次、多模式、多制式的轨道交通系统，完善城市综合交通运输体系，更好地适应都市圈和城市群发展新要求。

中银香港金融研究院经济学家丁孟告诉北京商报记者：“之前大湾区也有城际铁路的建设规划出台，这些都对高铁出行圈建设有推动作用。在实际操作过程中结合客运和货运利用度对于线路进行合理化布局至关重要。‘新基建’的着眼点也在于通过基建提高生产效率，防止产能过剩和重复低效建设。”

吸引民资参与

根据国铁集团数据，我国铁路交通在近几年高速发展，尤其是高铁客运主力军作用尤为明显。高铁日均发送旅客由2012年的106.8万人次增加至2019年的638.3万人次，年均增长29.1%，高铁运量占铁路旅客发送量连续四年超过50%。

《规划目标》则进一步提出，到2035年，全国铁路网达到20万公里左右，其中高铁7万公里左右。20万人口以上城市实现铁路覆盖，其中50万人口以上城市高铁通达。

2019年，铁路网对20万以上人口城市的覆盖率为98%，高铁网对50万人口以上城市的覆盖率为86%。根据国务院2014年发布的关于调整城市规模划分标准的通知，城区常住人口50万以下的城市为小城市，城区常住人口50万以上100万以下的城市为中等城市。对于部分三四线城市来说，房地产市场、城市内部等也将随着高铁的通达迎来发展机遇。

丁孟认为：“按国铁集团公布的数字，截至2020年7月底，我国的铁路营运总里程14.14万公里，高铁里程3.6万公里，对比目标15年内要提升一倍，对于资金保障提出了很高的挑战。”

近年来，铁路每年规划总投资额保持在8000亿元左右，铁路投资在总量平稳情况下，将更加侧重高铁投资。中泰证券研究所预计，在当前宏观经济下行压力加大的背景下，城轨基建投资作为稳经济的利器之一，预计2019/2020年轨道交通行业投资保持15%、20%的增长，2020-2025年轨道交通投资保持年均15%的增速增长。新基建项目也将吸引更多民间投资的进入。

此外，高级经济师王权也告诉北京商报记者：“高铁出行圈能够极大地便利居民出行，繁荣商贸往来，搞活经济金融。但是我们需要注意的是高铁出行圈大规模铺开，在加速人员流动的同时，是否会出台相关举措维持交通安全和交际安全。环保问题也需要纳入考量框架。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)