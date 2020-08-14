服贸会教育专题展国际化率达60%

2020年服贸会将于9月上旬在北京举办。作为2020年服贸会8个行业专题之一，教育服务是本届服贸会的重要内容。8月13日，北京商报记者从“2020年中国国际服务贸易交易会教育服务专题展区媒体通气会”上获悉，本届教育服务专题展将采取线上线下招展、策展同步推进的方式进行。截至目前，已有53家机构表达参展意愿，已确定40家展商参加线下展览；值得注意的是，从展商外资背景来看，外资企业3家、外资机构（学校）8家，共计11家。从展示内容来看，国际化率达到60%以上。

线上线下同步招展

据悉，本届服贸会教育服务专题展以“教育引领未来——开放、合作、创新、发展”为主题，积极邀请国际教育组织（机构）、知名中外合作办学机构、留学服务机构、互联网教育企业及外籍人员子女学校参加线上线下展览。

市教委一级巡视员黄侃在发言时指出，教育服务是本届服贸会的重要内容。作为全国政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心，北京依托教育资源优势，不断扩大教育对外开放，营造更加完善的教育服务环境，提升教育服务贸易市场份额，在来华留学、中外合作办学、在线教育培训等多个教育服务领域均有良好表现。

从目前线下展览招展工作来看，教育服务专题展线下展区总面积1650平方米，按照展商性质和展示内容划分为国际教育交流、中外合作办学、留学服务和在线教育四大区块。截至目前，已有53家机构表达参展意愿，考虑到部分展商特装展览的需求，已确定40家展商参加线下展览。其中，按照展商类型划分，教育机构24家，占比60%；教育企业16家，占比40%。从展商外资背景来看，外资企业3家、外资机构（学校）8家，共计11家。从展示内容来看，国际化率达到60%以上。

在线下招展工作有序筹备的同时，线上展览招展工作也在快速推进。截至目前，共有70家展商参加教育服务专题线上展览。其中，41家线下展商全部完成线上注册，40家通过审核，30家参展机构完成了线上展台布置，并上传了63个线上展示产品；另有29家只参加线上展览的展商已经完成线上注册。

“互联网+”留学服务成亮点

与此同时，教育部留学服务中心作为教育部直属的国家级留学服务机构，也积极参与到本次服贸会教育服务专题展的参展工作中来。

据中国（教育部）留学服务中心副主任艾宏歌介绍，教育部留学服务中心此次参加本届服贸会共有三大特点。第一是线上和线下展示相融合；第二是主题鲜明、突出亮点；第三是以展促交流。

“教育部留学服务中心希望通过参加本届服贸会与来自海内外的教育同行进行交流、探讨合作，也希望借助服贸会平台，让广大有志出国的学生及其家长全面深入了解中心的各项服务。”在介绍教育部留学服务中心参加此次服贸会的亮点时，艾宏歌表示，“亮点分为六个方面，‘互联网+’留学服务相关展示将是留学服务中心在本届服贸会的最大亮点。”此外，“平安留学”行前培训等也将在本届服贸会展出。

值得注意的是，教育部留学服务中心线下展位的内容以文字、图片、音视频形式呈现，整体展现中心在出国留学、留学回国、来华留学、教育国际合作与交流等领域为留学人员和国内外机构所提供的专业服务和在促进中国教育服务贸易发展方面取得的成就和所发挥的作用。同时，教育部留学服务中心还将在展位上设置互动环节，参展观众可现场体验“互联网+”留学服务。根据公开资料显示，“互联网+”留学服务平台主要面向广大留学人员，于2019年8月19日开通，实现了“全程在线、一网通办”。留学服务由此实现了传统“窗口服务”向数字化在线服务的彻底转变。

此外，本次服贸会还将举办国际教育服务贸易论坛。论坛以“全球化背景下的国际教育服务贸易发展趋势及后疫情时代教育发展新机遇”为主题，重点探讨“全球化背景下国际教育服务贸易的发展趋势及后疫情时代教育发展新机遇”，推动国际教育领域服务贸易发展再上新水平。论坛采取线上线下相结合的方式，邀请境内外嘉宾出席并发表演讲。目前包括经济合作与发展组织（OECD）官员、芬兰教育与文化部部长、外国驻华使馆官员、专家学者及知名学校校长、著名教育企业家等10余位嘉宾均已确定出席论坛并发表演讲。

人工智能助力教育

作为此次服贸会教育服务专题展中的参展教育企业代表，科大讯飞也将围绕人工智能与教育的深度融合，进行一系列的产品展示，具体包括OMO泛在化教学解决方案、个性化学习方案以及智慧校园方案。

科大讯飞公司副总裁周佳峰在接受北京商报记者采访时表示，“科大讯飞能在服贸会上展示的最大优点就是人工智能的关键技术和教育教学的深度融合，目前做到的融合程度已经可以解决教育领域的刚需问题，如几千年来我们倡导的因材施教，现在通过人工智能的关键手段，采集学生的数据和过程性的课堂数据，可以对每个孩子进行个性化的分析，推送针对性的学习内容”。

周佳峰强调：“线下教育和线上教育的融合已经成为不可逆转的趋势，通过人工智能的手段了解每个孩子在直播课的状态，能够更有效地推进学习效果。”

值得注意的是，科大讯飞目前也致力在北京各区内将大数据和人工智能等技术与教育教学进行深度融合。截至目前，科大讯飞已经为北京市50%以上的中小学校提供“教学考评管”各类场景服务，其中为近300所中学提供大数据精准教学服务，助力教师针对性教学、学生个性化学习。并在东城、石景山等区域打造区域级智慧教育平台，形成区校两级联动，为师生实现减负增效，为管理者提供精细化管理，提高区域教学质量。

(责编：李都也(实习生)、李栋)