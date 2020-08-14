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年内成交额增超117% 股票ETF乘风起

2020年08月14日07:57  来源：北京商报
 

　　北京商报讯（记者 孟凡霞 刘宇阳）自2018年下半年开始进入投资者视野，并逐步“崛起”的股票ETF（交易型开放式指数基金），如今队伍已越发庞大。今年以来，伴随着A股市场向上，投资者风险偏好提升，基金公司发行ETF对应更多细分行业和主题的意愿也更加强烈。公开数据显示，截至8月12日，年内新成立的股票ETF已达62只，同比增超八成。同期，股票ETF的成交额也迅速飙升至4.21万亿元，同比增超117%。

　　8月13日，招商基金发布旗下招商上证港股通ETF的上市交易公告书。公告内容显示，该基金将于8月18日于上交所上市交易，二级市场的交易简称为港股通综。同日，中银中证800ETF和招商中证浙江100ETF也披露上市交易公告书。至此，据北京商报记者不完全统计，年内宣布上市交易的股票ETF已增至58只。

　　据同花顺iFinD数据显示，截至8月12日，年内股票ETF新发产品的数量达到62只，新发规模约为670.67亿元，分别同比增长82.35%和42.64%。从单只产品情况来看，提前结募、大额成立的情况屡见不鲜。发行规模上，华夏中证新能源汽车ETF、易方达中证人工智能主题ETF、华夏国证半导体芯片ETF首募规模即超50亿元。

　　某大型公募市场部人士坦言，自2018年下半年股票ETF作为工具产品的属性被越来越多投资者发掘并开始布局，近年来，该类产品一直处于高速发展的过程中，从初期的众多基金公司集中发行宽基ETF，到如今的不断申报成立细分行业主题产品，满足越来越多投资者在各行各业的布局需求。

　　平安证券研究所基金研究团队负责人贾志也表示，受2019年以来的结构性行情影响，细分赛道主题ETF的赚钱效应更加明显，推动相关产品成交额以及规模出现较大幅度的上升，还激励了基金公司在细分主题发布更多的产品。虽然当前的火热表现或只是一个阶段性行情，但不可否认的是，细分主题ETF的整体向好有利于ETF行业的发展，其工具属性会更强，有利于投资者进行资产配置。

　　值得一提的是，随着投资者对股票ETF的认可程度提高，以及覆盖的行业主题越来越广，其成交额也得到了明显提升。同花顺iFinD数据显示，截至8月12日，年内共有290只ETF累计成交4.21万亿元，较2019年同期的1.94万亿元，大增117.01%，多达15只产品成交额破千亿。

　　其中，部分宽基ETF和行业主题ETF成交额名列前茅。另外，也不乏成立时间尚短的科技类股票ETF获得大额资金交易。

　　对此，沪上一位市场分析人士指出，今年以来A股的整体表现向好，尤其是以券商、科技为主的部分行业涨幅明显，短期交易机会突出，也推动了相关主题股票ETF的成交，而港股主题ETF交易频繁则主要受益于当前估值整体偏低。另外，上述主题股票ETF成交额的突出表现也离不开市场情绪的推动。

　　不过，北京商报记者也注意到，部分同一主题股票ETF的成交额也出现了首尾悬殊的情况，例如，数据可统计的17只中证500ETF中，年内成交额最高的南方中证500ETF累计已达到2113.86亿元，而最低的景顺长城中证500ETF则仅为0.16亿元。另外，同样跟踪中证全指证券公司指数的7只ETF中，国泰基金旗下的成交额达到2810.14亿元，易方达基金旗下的则仅为3.28亿元。

　　上述市场分析人士指出，同类股票ETF的成交额通常差异很大，一方面，与本身指数的跟踪误差不无关系，另一方面，也与基金自身的规模相关联。“简单来说，ETF由于是被动跟踪指数的产品，同质化问题相对突出，对于投资者而言，还是更倾向于规模大和流动性好的产品。”该分析人士如是说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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