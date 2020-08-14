原标题：关税不变 美欧贸易摩擦无起色

空客的让步没有换来美国的放行，相反，关税依旧，美欧贸易战似乎又有了重燃的迹象。但这背后的逻辑却不难理解，当美国总统特朗普终于熬过了被疫情困得焦头烂额的时候，一切就要回归正轨了，股市、经济、贸易，全都提上日程，特别是在大选进入倒计时的关键时期，再次挑起事端无外乎巩固自己的执政基本盘。比起所谓的公平贸易结果，摩擦本身似乎才是最重要的。

维持15%不变

美欧关税之争依旧没能迎来结局。当地时间12日，美国政府宣布维持对欧洲飞机制造商空客所产飞机加征15%的关税，此外，美国贸易代表罗伯特·莱特希泽也提到，将修改总价75亿美元的欧盟产品课税清单，剔除英国和希腊部分产品，添入同等数额的德国和法国产品。大型民用飞机以外的100多种欧盟产品被列入清单，包括食品、酒类、服装等，将继续承受25%美方关税。

按照莱特希泽的说法，欧盟及其成员国尚未采取必要行动以遵守世贸组织相关裁决。为此，美国将与欧盟开启新程序来达成协议，确保美国企业获得公平竞争环境、并纠正损害美国航空业及其从业人员的行为。

这意味着，空客此前的努力几乎完全打了水漂。7月24日，欧盟委员会还发表声明称，法国和西班牙政府已与空客公司修改了涉嫌违规补贴的相关合同条款。当天，空客也表示，已同意将政府提供给研发A350客机的贷款利率上调至WTO认为合适的标准。空客让步的态度已经再明显不过，彼时，欧盟委员会便已经敦促美国立即撤销此前采取的报复性关税。但是，美国政府对此未予置评。

对于美国的视而不见，空客在一份声明中称，尽管欧洲已采取行动全面遵守世贸组织裁决，然而在航空等行业正经历前所未有的危机之际，美国贸易代表仍决定维持对空客飞机加征关税，空客对此深表遗憾。

同时，鉴于自己也在风波中心，波音也表示希望“欧盟和空客迅速与美国进行有意义的谈判，以全面解决他们的违约问题，最终结束这一局面”。

美欧的航空补贴争端已不是新鲜，早在2014年，美欧关于波音和空客的补贴大战便已开始，情况在2019年急转直下。根据世贸组织对空客补贴的裁决结果和正式授权，美国于2019年10月18日正式对75亿美元欧盟输美产品加征关税。其中，对欧盟大型民用飞机加征10%的关税。今年2月，美国贸易代表办公室又宣布，美方对进口欧盟大型民用飞机的加征关税由之前的10%上调至15%。

美欧关税战再来？

现在的状况或许还不是最糟糕的。上个月，欧盟贸易委员菲尔·霍根就曾表示，WTO很快将就欧盟起诉美国波音公司非法补贴作出裁决，如果美国不愿与欧盟达成和解，欧盟将保留对美采取制裁措施的权利。鉴于过往的经验，WTO几乎毫无悬念地也会裁决美国政府非法补贴波音，今年秋天或许就是欧盟用自己的关税对波音补贴进行反击的时候。

尽管摩擦还没有进一步升级，但一些蛛丝马迹已经显示，前景并不乐观。今年6月底，美国就曾扬言，将向欧洲价值31亿美元的输美商品加征关税，覆盖英国、德国、法国和西班牙的出口商品，而加征的关税最高可达100%。为此，7月初，欧盟便迅速作出回应，通过“报复美国提案”。

尽管双方还有着盟友的关系，但多种事实证明，起码在特朗普任期的四年之内，这种关系已经出现了裂痕。围绕美欧之间的矛盾并不局限于波音与空客的补贴大战，上个月，美国政府还宣布对价值13亿美元的法国手提包、化妆品和肥皂等商品征收25%的关税，以报复法国对美国互联网巨头征收数字服务税。

美欧关税大战是否会卷土重来？对此，复旦大学欧洲问题中心主任丁纯称，在波音和空客的补贴大战上，美欧已经缠斗了很多年，互有攻守，讲不出谁输谁赢。而且世贸组织也已经处于半瘫痪状态，美欧间也没有达成全球化时代背景下双边一揽子贸易协定的意愿和条件，现在也许对双方来讲均非处理好经贸矛盾的好时机。

而真正的症结或许还在于美国。丁纯称，现在的情况是特朗普马上要大选，在这个关键的时间点上他不可能让步；欧盟也很清楚，特朗普是借机拼大选，要是真的惹恼特朗普后果也可能得不偿失。因而欧盟在赌大选结果，如果未来拜登上台，那么情况可能就会有所改变，从拜登所宣示的一系列政策上看，其与特朗普的路数并不相同，前者注意搞好与盟友的关系，很可能拉拢欧洲。

一切为大选

事实上，在挑起新一轮美欧关税摩擦之前，加拿大已经领先欧盟成为特朗普的“靶子”。几天以前，特朗普刚刚宣布，对加拿大出口美国的部分铝产品加征10%关税。要知道，特朗普上一次宣布对加拿大钢铝加征关税还是两年前，当时特朗普依旧借着威胁国家安全的借口迫使加拿大与墨西哥重谈北美自由贸易协定。

但问题的关键是，新版北美自贸协定在今年7月1日刚刚生效，关税取消还没多久，特朗普就翻脸了。也是因此，作为反制，加拿大立即宣布将对从美国进口的含铝产品征收关税。

中国现代国际关系研究院美国所副研究员孙立鹏称，在关税问题上，特朗普一直奉行的就是经济民粹主义，对欧盟的出手只是其一系列关税政策的一环，原因无外乎大选临近，特朗普在经济领域要巩固其执政的政绩基础以及理念，即保护美国中下阶层蓝领的利益，所以才会在关税上挑起一定的事端。从这一点上看，美欧的贸易摩擦实际上是意料之中的。

丁纯也称，就目前的情况看，美欧不可能达成什么具有战略性的一揽子计划，一来特朗普不会轻易示弱，此前特朗普讲的三零计划要让欧盟将农产品、政府采购等归到一起谈，对欧盟来讲相当于漫天要价，可以看出来特朗普本身就没有诚心在经贸上达成协议。二来欧洲也很清楚情况，都知道特朗普是在拼大选，谁也不愿意去“堵枪口”，成为疯子的对手。

在过去这段时间，因为应对疫情不力，特朗普也一度成为众矢之的，支持率滑坡被拜登反超，在外界看来，经济滑坡、失业率暴增之下，经济这张牌特朗普或许是打不动了。数据显示，二季度美国GDP暴跌32.9%，创上世纪40年代以来最大降幅。美联社指出，尽管下半年数据预计会反弹，但美国经济将远远不及2020年初水平。

不过孙立鹏认为，起码在经贸领域未见特朗普失分，所以可以判断特朗普应该会努力一波，比如从经济形势看，都觉得美国衰退不会V形反弹，但其实美国人均收入是增长的，国民储蓄率也大幅升高，虽然危机爆发，但民众被保护的感觉还是不错的，特朗普可能也是看到了一定希望才会继续做这个事情。

(责编：李都也(实习生)、李栋)