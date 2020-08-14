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消费业最受伤 美国破产大军再扩容

陶凤 汤艺甜

2020年08月14日07:57  来源：北京商报网
 
原标题：消费业最受伤 美国破产大军再扩容

　　破产危机如同一只巨兽，正在吞噬着美国的中小企业。继彭尼百货、罗德与泰勒百货之后，当地时间8月12日，美国折扣零售商Stein Mart也宣布申请破产保护。而在倒下的美国企业中，这还只是冰山一角。现在，事态的紧急程度持续升温，政府的救助迟迟下不来，疫情数据却在蹭蹭上涨。在这些没有温度的数字背后，是正在危机中挣扎的企业和个人。

　　“挑战性的零售环境加上新冠病毒大流行病的影响，对我们的业务造成了巨大的财务困境。公司已确定，实现价值最大化的最佳战略是通过有组织的停业销售清算其资产。”在声明中，Stein Mart首席执行官亨特·霍金斯表示。

　　Stein Mart，美国百年零售商，诞生于密西西比州，已经有112年历史，如今在美国30个州运营着281家门店，雇佣着9000名员工。Stein Mart承认，它“没有足够的流动性来继续在正常业务过程中运营”。因此，它将永久关闭其实体商店的“大部分店铺，不是全部”，并立即开始清算销售。

　　像彭尼百货等一样，本就受到消费者习惯变化的冲击，再加上疫情的猛烈冲击，日子就更难过了。如此，美国申请破产保护的公司名单上又多了一条。

　　根据Stein Mart的计划，该公司打算在年底前关闭大部分门店，同时也在考虑其他战略选择，包括出售其电商网站和知识产权。Stein Mart的股价本就低于1美元，在周三收盘时，其股价继续下跌了38%，报收0.182美元，市值为881万美元。今年初到现在，其股价跌幅已超70%。

　　像Stein Mart一样走向破产的百货零售商不胜枚举。十天前，另一家百年老店罗德与泰勒百货公司（Lord &Taylor）根据破产法第11章申请破产保护，成为又一家受疫情重创而申请破产的知名零售企业。

　　与Stein Mart定位不同，成立于1826年的罗德与泰勒百货公司是美国历史最悠久的奢侈品连锁百货公司。但无论是廉价零售商还是奢侈品百货，都没能逃过疫情的重击。资料显示，罗德与泰勒百货估计其资产负债在1亿-5亿美元之间。

　　在Stein Mart和罗德与泰勒百货之前，彭尼百货和尼曼·马库斯百货等美国老牌百货集团都相继宣布申请破产保护。即便是还没走到这一步的梅西百货，也作出了裁掉约3900名管理部门的员工的决定。

　　“疫情只是加速了这些线下百货商的破产”，北商研究院特约专家、北京商业经济协会常务副会长赖阳指出，即使没有疫情，这些企业也处于比较艰难的地步。

　　赖阳对北京商报记者分析称，现在是云消费时代，时间、空间的障碍被打破，传统零售商失去吸引消费者的特质，原来对于消费者来说，实体百货是一个可以进行多样选择的场所，但现在网络的选择其实更多样化，因此实体零售的根基被动摇，整个业态本来就在走下坡路，而在疫情冲击下，大家外出购物越来越少，市场需求也在降低，疫情加大了压力。

　　这只是冰山一角。根据标普全球8月10日发布的一份报告，截至8月9日，美国今年已有424家公司申请破产，在新冠疫情加剧的破产浪潮中，今年全年申请破产的公司数量可能创下十年新高。其中，消费类公司是重灾区，已有超过100家消费类公司申请破产保护。

　　除了标普，根据美国耶尔普公司的数据，截至7月10日，受疫情影响，全美26160家餐厅停业，其中六成永久性关张；同时在3月1日-7月25日期间，就有超过8万家企业永久关闭。

　　美国玩具反斗城公司前首席执行官斯托奇直言，原本应该在5-10年内出现的破产量被压缩到了1-2年内集中出现，明年还会有第二波破产潮。

　　在这些名单上，不只有百年老店，还有无数不太知名的小企业，而后者之于美国经济的重要性也不容忽视。美国小企业管理局指出，小企业在美经济活动占比高达44%，为其创造了近一半的就业岗位。这意味着，大量小企业的倒闭，或将让美国的失业情况进一步恶化。

　　目前，美国的失业率已经处于历史高位。美国劳工部公布数据显示，7月美国失业率降至10.2%，略好于经济学家预计的10.6%。但与2008年金融危机引发经济衰退相比，仍然高出，彼时，峰值出现在2009年10月，为10%。

　　值得注意的是，无论是针对企业的救助，还是为个人发放的失业救济金，都已经告一段落。上一轮经济刺激方案已经是约5个月前推出的了。对于下一阶段的经济援助，美国两党仍在争执中。当地时间8月12日，美国国会众议院议长南希·佩洛西承认，美国经济刺激计划毫无进展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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