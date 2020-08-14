上半年我国新增贷款12万亿元 有力支持经济加快恢复

资金重点投向制造业、基础设施、科技创新、小微三农等重点领域和薄弱环节

上半年新增制造业贷款创历史新高，超过之前4年增量之和

6月末，普惠型小微企业贷款同比增长28.4%，科研技术贷款同比增长26.95%

据新华社北京8月13日电（记者李延霞）疫情是场大考，金融业如何作答？作为实体经济血脉，支持经济社会恢复发展是否有力有效？面对不良贷款反弹压力，抵御风险的堤坝是否坚实？复杂多变的国内外环境下，改革开放的步伐是否一如既往？针对这些热点问题，中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清接受了记者采访。

稳企业保就业，稳住经济基本盘，金融支持是重要一环。“今年二季度我国经济恢复正增长，离不开宏观政策的有力对冲，包括财政、税收、社保、就业等方面的政策，货币金融政策也发挥了重要作用。”郭树清说，今年以来，我国三次降低存款准备金率，增加1.8万亿元再贷款再贴现额度，及时出台阶段性延期还本付息政策等，有力促进了经济的恢复。

数据显示，今年上半年我国新增人民币贷款12.09万亿元，同比多增2.42万亿元。6月末，普惠型小微企业贷款同比增长28.4%，科研技术贷款同比增长26.95%。企业信用贷款同比增长13.8%，中长期贷款同比增长13.4%，均高于贷款平均增速。

“资金重点投向制造业、基础设施、科技创新、小微三农等重点领域和薄弱环节。上半年新增制造业贷款创历史新高，超过之前4年增量之和，贷款总量和结构都有了很大优化。”郭树清说。

除了信贷支持，直接融资方面也在发力。上半年，银行业企业债券投资同比增长28.5%。保险业债券投资同比增长16.5%，长期股权投资同比增长18.2%。“这个增长幅度是近些年少有的，对推动金融业结构调整优化和支持实体经济发展发挥了重要作用。”郭树清说。

当前，促进经济社会恢复发展，需要金融业更加主动作为，深入了解实体经济需求，提供精准服务。

“下一步首先要做好对普惠型小微企业的支持。目前已有2360多万家小微企业获得银行贷款，这个水平在全世界都是数一数二的，关键在于银行的经营管理能力、风险控制能力有了较大提高。”郭树清说。

更好地支持实体经济，要推动直接融资和间接融资平衡发展。“下半年要继续推动企业债券的发行，银行保险机构要更多地参与债券等资本市场。企业通过直接融资可以获取长期资金，低成本资金，相当一部分是资本金，对企业成长更有利。”郭树清表示。

为帮助企业渡过难关，目前银行业已对6.12万亿元企业到期贷款提供融资支持。面对疫情的持续影响，应及时做好应对的准备。“银保监会、人民银行也研究了一些储备性政策，我们看市场的情况，如果恢复得还有一些问题的话，会把这些储备性政策用出来，加快经济恢复。”郭树清说。

数据显示，二季度末，我国商业银行流动性覆盖率142.4%，资金支付能力充足；不良贷款率1.94%，较年初上升0.08个百分点；拨备覆盖率182.4%，资本充足率14.21%，风险抵补能力较强。

郭树清表示，同时必须要看到，当前金融风险仍然易发高发，一些潜在隐患依然较大，包括存量风险尚未得到彻底解决、不良资产上升压力加大、资金面宽松背景下市场乱象极易反弹回潮等，对此一定要保持清醒，冷静研判，未雨绸缪。

金融业对外开放，是我国对外开放的重头戏。郭树清表示，近两年，银行业保险业共有34条对外开放措施陆续落地，形成了一批有示范性的实例，比如首家外资控股的理财公司、首家外资独资保险控股公司等均获准设立，今年上半年又批复友邦保险在内地设立首家外资独资寿险公司等。

对于下一步的金融开放政策，郭树清表示，现在最主要的是抓已出台政策的落实。要鼓励中外机构在产品、股权、管理和人才等方面开展合作，拓展开放广度和深度。完善配套制度和基础设施建设，营造更加市场化、法治化、国际化的营商环境。

(责编：李都也(实习生)、李栋)