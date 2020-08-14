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银行不良贷款率上升 风险仍平稳可控

张炜

2020年08月14日08:05  来源：中国经济时报
 

商业银行上半年净利润同比下降9.4%，6月末不良贷款率较上季末增加0.03个百分点。该消息发布的次日，银行股不跌反涨。有市场分析认为，商业银行二季度业绩下滑以及不良贷款率反弹均在预料之中，目前多数银行股破净，仍具有估值优势。

受突如其来的新冠肺炎疫情影响，实体经济运行遇到一定困难，商业银行不良贷款率上升是市场已经有预期的。中国银保监会新闻发言人7月11日就曾表示，“当前不良贷款并未充分暴露，存在较大上升压力。”中国银保监会主席郭树清日前指出，当前经济尚未全面恢复，疫情仍有较大不确定性，所带来的金融风险也存在一定时滞性，预计有相当规模贷款的风险会延后暴露，未来不良贷款率上升压力较大。

从银保监会披露的数据来看，二季度末，商业银行不良贷款余额2.74万亿元，较上季末增加1243亿元；商业银行不良贷款率1.94%，较上季末增加0.03个百分点。而在2019年末，商业银行不良贷款率为1.86%。

交通银行金融研究中心分析认为，考虑到疫情蔓延和全球政治经济不稳定的影响，预计下半年商业银行资产质量仍会有一定下行压力。全球疫情影响不断显现，整体经济下行压力依然较大。境外疫情尚未得到有效控制，世界经济面临深度衰退，今后一段时期部分进出口企业、小微企业等不良贷款率仍可能上升。不过，国内疫情已处于可控状态，国内经济有望得到进一步恢复。商业银行不良资产处置力度加大，预计全年资产质量仍将保持基本稳定。综合来看，2020年全年商业银行不良贷款率仍将处于平稳可控态势，预计维持在2%左右的水平。

值得一提的是，当前商业银行拨备覆盖率高于监管要求，且在全球范围内仍处于较高水平，相对存量和潜在信用风险可能造成的损失而言，风险抵补能力仍较强。据银保监会披露，二季度末，商业银行拨备覆盖率182.4%，较上季末下降0.80个百分点；贷款拨备率为3.54%，较上季末上升0.04个百分点。交通银行金融研究中心称，目前商业银行贷款损失准备余额接近五万亿元，核销不良、抵御风险的拨备资源充足。

A股上市银行半年报披露尚未拉开帷幕。从市场反应来看，预期A股上市银行资产质量更好，盈利能力更强。分类来看，二季度末农商行不良贷款率达4.22%，远高于大型银行（1.45%）、股份制银行（1.63%）及城商行（2.30%）。而今年一季度末，A股上市银行中仅郑州银行一家不良贷款率高于2%，达2.35%。

近年来，不少A股上市银行的拨备覆盖率显著高于行业平均水平，且大幅提升。例如，农业银行、招商银行、无锡银行、青农商行2019年末拨备覆盖率分别为288.75%、426.78%、288.18%、310.23%，较上年末上升36.57、68.60、53.42、20.18个百分点，2020年一季度末又分别升至289.91%、451.27%、322.90%、323.07%。

有券商分析称，上半年商业银行净息差缩减幅度与不良率变动好于预期。A股上市银行整体估值低，目前约有7成股价跌破每股净资产。半年报利空的“落地”，以及市场资金投资策略转向防御，使银行股被不少机构视为有配置机会。不过，基本面对银行股仍构成一定压制，个股走势有可能加剧分化。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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