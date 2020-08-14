商务部：研究出台更多稳外贸稳外资政策

在13日举行的国新办吹风会上，商务部部长助理任鸿斌表示，疫情发生以来，我国出台了一系列有力有效的稳外贸稳外资政策举措，广大外贸外资企业迎难而上、创新发展、顽强拼搏，展示了强劲韧性和巨大潜力。他同时指出，下半年形势更加复杂严峻，将加紧推进各项支持举措落地，并研究出台更多新的政策措施，切实增强外贸外资企业获得感，坚决稳住外贸外资基本盘。

任鸿斌表示，当前，国际疫情持续蔓延，世界经济严重衰退，国际贸易投资大幅下降，保护主义上升，外贸外资形势依然复杂严峻。近期调研中，我们了解到，外贸外资企业订单不足、物流不畅、融资困难、产业链供应链不稳等问题较为突出，地方和企业普遍希望尽快出台更有力的政策措施，帮助企业渡过难关。按照党中央、国务院决策部署，商务部会同23个部门和单位，针对企业困难诉求，结合地方经验做法，提出新一批稳外贸稳外资政策措施建议。

任鸿斌强调，疫情期间，外贸新业态的发展逆势上扬。下一步，将尽快推动在有条件的地方新增一批市场采购贸易方式试点，带动中小微企业的出口；指导地方加快跨境电子商务综合试验区的建设，发挥产业集聚优势；鼓励进出口银行、中国出口信用保险公司等各类金融机构在风险可控前提下积极支持海外仓建设等，进一步推动外贸新业态发展。

在稳外资方面，商务部外国投资管理司司长宗长青介绍，今年以来我国吸收外资增幅实现了由“负”转“正”，总体好于预期。其中，7月当月，全国实际使用外资金额634.7亿元人民币，同比增长15.8%，连续第4个月实现单月吸收外资正增长。在这期间，外资大项目持续落地，1亿美元以上外资大项目到资占比68%，埃克森美孚、宝马、丰田、英威达等不少跨国公司不断加大在华投资，加快在华布局。

宗长青表示，在疫情防控常态化条件下，接下来将主要从稳存量政策再强化、促增量方法再创新、优环境措施再加力等三个方面抓好稳外资工作。具体而言，将确保近日出台的《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》尽早落地见效，着力解决好当前外资企业反映较为集中的融资难、人员入境难、项目实施难等问题，同时继续研究推出更多的支持政策。还将加快修订实施《鼓励外商投资产业目录》，深化服务业扩大开放试点，发挥好自贸试验区、国家级经开区等开放平台作用。持续扩大外资市场准入，同时创新招商引资方式，加大投资促进力度，争取再谈成、签约一批重点外资项目。

(责编：李都也(实习生)、李栋)