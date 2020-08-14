交通运输部:7月客运指数恢复程度首次超过六成

交通运输部科学研究院13日发布的中国运输生产指数（CTSI）显示，7月运输生产降幅继续收窄，货运指数保持平稳增长，客运指数恢复程度首次超过六成。
7月，中国运输生产指数为157.0点，同比下降11.1%，降幅较6月收窄0.4个百分点。分结构看，CTSI货运指数为185.7点，同比增长3.8%，增速较6月放缓1.2个百分点；CTSI客运指数为103.6点，同比下降39.9%，降幅较6月收窄3.2个百分点。
交通运输部科学研究院信息中心研究咨询室副主任兼实验室主任周健认为，随着疫情防控局势趋于平稳，经济运行基本恢复，7月CTSI降幅继续收窄，其中CTSI货运指数增长3.8%，增速较6月有所放缓，一定程度受南方洪水等短期因素影响，总体仍延续平稳发展态势，且连续第三个月保持正增长；CTSI客运指数（代表营业性客运）持续恢复，7月恢复程度首次超过六成。总的来看，货运基本回到正常发展轨道，客运持续处于恢复通道。
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