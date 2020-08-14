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二季度保险消费投诉3.37万件 主要涉车险和保证保险

2020年08月14日08:11  来源：经济参考报
 

　　记者13日从银保监会官网获悉，银保监会消保局近日发布《关于2020年第二季度保险消费投诉情况的通报》。《通报》显示，今年二季度，人保财险、平安财险、众安在线的投诉量位列财产保险公司前三名。平安人寿、中国人寿、太平洋人寿的投诉量位列人身保险公司前三名。对于投诉问题，财险公司理赔纠纷居多，投诉险种主要为车险和保证保险；寿险公司销售纠纷居多，投诉险种主要涉及普通人身保险和疾病保险。

　　二季度，银保监会及其派出机构共接受保险消费投诉33732件，同比增长26.86%。其中涉及财产保险公司16200件，同比增长11.08%，占投诉总量的48.03%；人身保险公司17532件， 同比增长46.03%，占投诉总量的51.97%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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