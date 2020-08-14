美国调整对欧盟加征关税商品清单

美国贸易代表办公室12日宣布，美国将对此前加征关税的75亿美元欧盟输美商品清单进行调整，剔除部分来自希腊和英国的商品，替换为同等贸易价值的法国和德国商品。
美国贸易代表办公室当日发表声明说，加征关税税率仍维持不变，新关税清单将于9月1日正式生效。
根据世贸组织对空客补贴案的裁决结果和正式授权，美国于去年10月18日正式对75亿美元欧盟输美产品加征关税。其中，对欧盟大型民用飞机加征10%的关税，对欧盟农产品和其他产品加征25%的关税。今年2月14日，美国贸易代表办公室宣布，美方对进口欧盟大型民用飞机的加征关税由之前的10%上调至15%。
美国贸易代表莱特希泽表示，欧盟及其成员国尚未采取必要行动以遵守世贸组织相关裁决。为此，美国将与欧盟开启新程序来达成协议，确保美国企业获得公平竞争环境、并纠正损害美国航空业及其从业人员的行为。
欧洲空中客车公司在一份声明中说，尽管欧洲已采取行动全面遵守世贸组织裁决，然而在航空等行业正经历前所未有的危机之际，美国贸易代表仍决定维持对空客飞机加征关税。空客公司对此深表遗憾。
美欧航空补贴争端由来已久。2004年，美国向世贸组织提出诉讼，指控欧盟以各种形式向空客提供非法补贴。欧盟随后也向世贸组织起诉美国政府向波音公司提供非法补贴。世贸组织曾先后裁定，美国和欧盟均存在对各自航空企业提供非法补贴的问题。
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