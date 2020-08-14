海关总署：新增12个跨境电商B2B出口监管试点

人民网北京8月14日电 （栗翘楚）日前，海关总署发布《关于扩大跨境电子商务企业对企业出口监管试点范围的公告》。公告指出，为进一步贯彻落实党中央国务院关于做好“六稳”工作、落实“六保”任务的部署要求，加快跨境电子商务新业态发展，海关总署决定进一步扩大跨境电子商务企业对企业出口（以下简称“跨境电商B2B出口”）监管试点范围。

公告指出，在现有试点海关基础上，增加上海、福州、青岛、济南、武汉、长沙、拱北、湛江、南宁、重庆、成都、西安等12个直属海关开展跨境电商B2B出口监管试点，试点工作有关事项按照海关总署公告2020年第75号执行。

本公告自2020年9 月1日起施行。

(责编：栗翘楚、孙阳)