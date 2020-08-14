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国家统计局：7月份国民经济继续稳定恢复

2020年08月14日10:08  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月14日电 （杨曦）国家统计局今日公布多项7月份宏观经济数据显示，主要经济指标持续改善。各地区各部门统筹疫情防控和经济社会发展，生产供给继续复苏，市场需求逐渐回暖，就业物价总体平稳，新动能成长壮大，市场信心趋于增强，国民经济运行保持稳定恢复态势。

工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快

7月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.8%，增速与6月份持平；环比增长0.98%。1-7月份，全国规模以上工业增加值同比下降0.4%，降幅比1-6月份收窄0.9个百分点。7月份，分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长4.1%；股份制企业增长4.2%，外商及港澳台商投资企业增长7.6%；私营企业增长4.2%。分三大门类看，采矿业增加值下降2.6%，制造业增长6.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.7%。7月份，装备制造业和高技术制造业增加值同比分别增长13.0%、9.8%，快于规模以上工业8.2、5.0个百分点。从产品产量看，挖掘、铲土运输机械，汽车，工业机器人，智能手机，微型计算机设备产量分别增长46.1%、26.8%、19.4%、19.2%、17.8%。

1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额25115亿元，同比下降12.8%，降幅比1-5月份收窄6.5个百分点；6月份，规模以上工业企业实现利润总额同比增长11.5%，增速比5月份加快5.5个百分点。

服务业生产加快恢复，现代服务业增势较好

7月份，全国服务业生产指数同比增长3.5%，较6月份上升1.2个百分点。1-7月份，服务业生产指数同比下降4.7%，降幅比1-6月份收窄1.4个百分点。从主要行业看，7月份，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长13.7%，增速与6月份持平；金融业、房地产业、其他服务业生产指数分别增长10.4%、7.8%、3.3%，比6月份分别加快2.9、3.9、2.3个百分点。7月份，服务业商务活动指数为53.1%，处于临界点以上。从行业看，邮政快递、住宿、餐饮、电信、证券等行业商务活动指数高于6月份，业务总量有所增加。文化体育娱乐业和居民服务业商务活动指数分别为51.9%、51.1%，分别高于6月份6.1、1.9个百分点。1-6月份，规模以上服务业企业营业收入同比下降4.7%，降幅比1-5月份收窄1.7个百分点；其中，信息传输、软件和信息技术服务业营业收入增长9.7%。

市场销售继续回暖，商品零售月度同比增速由负转正

7月份，社会消费品零售总额32203亿元，同比下降1.1%，降幅比6月份收窄0.7个百分点；环比增长0.85%。1-7月份，社会消费品零售总额204459亿元，同比下降9.9%，降幅比1-6月份收窄1.5个百分点。7月份，按经营单位所在地分，城镇消费品零售额28025亿元，同比下降1.1%；乡村消费品零售额4178亿元，下降1.3%。按消费类型分，餐饮收入3282亿元，下降11.0%；商品零售28920亿元，增速年内首次由负转正，增长0.2%。基本生活类商品销售较快增长。7月份，限额以上单位商品零售额中，饮料类、粮油食品类、日用品类商品同比分别增长10.7%、6.9%、6.9%。消费升级类商品销售持续改善，7月份，汽车类商品增长12.3%，6月份为下降8.2%；通讯器材类、化妆品类商品分别增长11.3%、9.2%。网上零售持续向好。1-7月份，全国网上零售额60785亿元，同比增长9.0%，比1-6月份加快1.7个百分点；其中，实物商品网上零售额增长15.7%，比1-6月份加快1.4个百分点。

固定资产投资降幅持续收窄，高技术产业和社会领域投资较快增长

1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）329214亿元，同比下降1.6%，降幅比1-6月份收窄1.5个百分点；7月份环比增长4.85%。分领域看，基础设施投资同比下降1.0%，制造业投资下降10.2%，降幅分别比1-6月份收窄1.7、1.5个百分点；房地产开发投资增长3.4%，比1-6月份加快1.5个百分点。全国商品房销售面积83631万平方米，同比下降5.8%；商品房销售额81422亿元，下降2.1%，降幅分别比1-6月份收窄2.6、3.3个百分点。分产业看，第一产业投资增长7.7%，比1-6月份加快3.9个百分点；第二产业投资下降7.4%，降幅比1-6月份收窄0.9个百分点；第三产业投资增长0.8%，1-6月份为下降1.0%。高技术产业投资增长8.0%，比1-6月份加快1.7个百分点；其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长7.4%、9.1%。高技术制造业中，医药制造业、电子及通信设备制造业投资分别增长14.7%、7.3%；高技术服务业中，电子商务服务业、科技成果转化服务业投资分别增长26.4%、24.4%。社会领域投资增长8.7%，比1-6月份加快3.4个百分点；其中卫生、教育投资分别增长18.2%、13.5%，比1-6月份分别加快3.0、2.7个百分点。投资增长后劲较足，1-7月份，新开工项目计划总投资同比增长15.8%，投资到位资金增长2.1%。

货物进出口较快增长，贸易主体活力增强

7月份，货物进出口总额29270亿元，同比增长6.5%。其中，出口16846亿元，增长10.4%；进口12424亿元，增长1.6%。进出口相抵，贸易顺差4422亿元，比6月份扩大1133亿元。1-7月份，货物进出口总额171650亿元，同比下降1.7%。其中，出口93981亿元，下降0.9%；进口77669亿元，下降2.6%。贸易方式继续调整，主体活力有所增强。1-7月份，一般贸易进出口占进出口总额的比重为60.3%，比上年同期提高0.7个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为45.6%，比上年同期提高3.8个百分点。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率持平

1-7月份，全国城镇新增就业671万人，与上年同期相比少增196万人。7月份，全国城镇调查失业率为5.7%，与6月份持平；其中25-59岁人口调查失业率为5.0%，下降0.2个百分点；但青年人口调查失业率有所上升。31个大城市城镇调查失业率为5.8%，与6月份持平。7月份，全国企业就业人员周平均工作时间为46.8小时，与6月份持平。

居民消费价格基本平稳，工业生产者出厂价格降幅收窄

7月份，全国居民消费价格同比上涨2.7%，涨幅比6月份扩大0.2个百分点；环比上涨0.6%。1-7月份，全国居民消费价格同比上涨3.7%，涨幅比1-6月份回落0.1个百分点，总体保持平稳。分类别看，7月份，食品烟酒价格同比上涨10.2%，衣着下降0.5%，居住下降0.7%，生活用品及服务下降0.1%，交通和通信下降4.4%，教育文化和娱乐上涨0.3%，医疗保健上涨1.6%，其他用品和服务上涨5.1%。在食品烟酒价格中，猪肉上涨85.7%，鲜菜上涨7.9%，粮食上涨1.6%，鲜果下降27.7%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨0.5%，涨幅比6月份回落0.4个百分点。

7月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.4%，降幅比6月份收窄0.6个百分点；环比上涨0.4%。工业生产者购进价格同比下降3.3%，降幅比6月份收窄1.1个百分点；环比上涨0.9%。1-7月份，全国工业生产者出厂价格和工业生产者购进价格同比分别下降2.0%、2.7%。

统计局指出，总的来看7月份国民经济继续稳定恢复，同时要看到，全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，国际经济环境严峻复杂；国内结构性、体制性、周期性矛盾并存，发展面临的困难和挑战较多。下阶段，要按照党中央国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定实施扩大内需战略，深化供给侧结构性改革，加大改革开放力度，进一步激活市场主体，着力畅通经济循环，落实“六保”促进“六稳”，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果，努力实现经济社会发展目标任务。

(责编：孙阳、夏晓伦)
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