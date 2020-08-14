鲲鹏生态赋能信息技术产业 夯实数字经济基础

人民网北京8月14日电（许维娜）正在转向高质量发展阶段的中国经济，离不开数字经济的助力。与此同时，信息时代下，一些企业所面临的挑战不仅来自于行业内，新产业、新消费场景的出现将对传统行业带来不可预见的冲击。

在受到移动支付冲击后，广州无线电集团旗下企业广电运通在2017年末提出战略升级，致力于成为领先的行业人工智能解决方案提供商。未来算力将是数字经济的底座，广电运通捕捉到这一点，开始联手华为积极投入到鲲鹏生态中来。

新基建“基础中的基础”

经济高质量发展离不开数字经济的蓬勃发展。随着移动互联网和智能手机的普及，从日常购物到智慧交通、从商品交易到政府新型治理等等各个层面，数字经济正在改变人们的日常生活方式。

如果说数字经济是经济高质量发展的核心，那么“新基建”就是数字经济的基础保障。新基建既是对以往智慧城市、乡村振兴和社会治理能力建设不足的补课，也开启了发展网络强国、数字乡村和智慧社会的数字时代。

疫情发生以来，区块链、5G、大数据、物联网、人工智能等新技术、新应用为代表的新基建，在推进疫情防控和复工复产上发挥了巨大作用。未来，这些会像水和空气一样成为社会的基本生产工具。

新基建的根本在“基”，“基”的两个核心是联接与计算，就像过去的基建是路网和电网的覆盖一样。在数字经济时代，“路”就是以5G为核心的新联接，“电”就是新的云与计算。新的云与计算以新的算力作为最核心的基础。面向通用计算的鲲鹏处理器和面向人工智能计算的昇腾处理器，是新基建“基础中的基础”。

今年3月20日，广州无线电集团有限公司与华为技术有限公司签署合作协议， 双方基于“鲲鹏+昇腾”处理器进行技术攻关、成果转化、硬件合作、技术支撑及行业应用孵化。

其中，广电运通将与华为共同开展基于“鲲鹏”主板的服务器、基于“昇腾”处理器的边缘计算设备的研发、设计、生产、供应链管理及售后服务，推进相关产品在各行业的应用。

5月8日，广州市首批数字基建重大项目签约、揭牌活动举行，其中，广州“鲲鹏+昇腾”生态创新中心暨通用软硬件适配测试分中心（广州）作为首批具有标志性意义的数字新基建项目之一，正式公开亮相。

多个领域落地应用

作为广州市老牌国企广州无线电集团的重要成员企业，广电运通曾经历国企转型的阵痛，也逐步实现着从ATM到AI的升级和跨越。然而，随着无现金社会的加速到来，广电运通在面临危机的同时迅速找准人工智能发展方向，于2017年末正式提出战略转型，以AI赋能行业，形成了智能金融、智能交通、智能安全和智能便民四条跑道的产业布局。

凭借着以“场景为王”的差异化定位，广电运通将一项项技术转化为真正便利人类生活的运用场景，并与这些行业企业搭建了合作关系，形成技术+场景的合作模式，他们各司其职，构建起了一个良性的AI产业生态圈。

进入鲲鹏生态后，广电运通将进行鲲鹏相关产品的差异化推广，以“智能终端+大数据”实现价值闭环，借助鲲鹏的算力进行AIoT战略生态布局，将加速拓展落地行业人工智能技术应用场景。

同时，基于鲲鹏解决方案将有利于公司未来根据客户需求进一步开发驱动、控制软件、管理软件等基础软件产品及大数据、人工智能等行业解决方案，可强化软硬件一体化能力，为客户提供一站式、全方位的人工智能解决方案。

广电运通5月28日在互动平台表示，与华为合作研发生产基于鲲鹏处理器的广电鲲鹏服务器、PC机和工控机等产品。其中广电鲲鹏服务器和工控机已出货样机数百台。目前，已完成广电鲲鹏服务器整机集成研发及相关适配认证，现已在广电运通产业园正式投产下线。

广电运通与华为在基于鲲鹏的解决方案方面展开合作，并推进相关产品在政府、银行、公安、交通、财税及文化旅游等多个领域的落地应用。双方的合作打造了更加完整的计算产品生态。

未来，广电运通将在专用设备和通用设备两个领域与华为开展深入合作。

具体而言，在专用设备领域，作为全球第三、国内最大的金融智能设备及系统解决方案提供商，广电运通将重点推动自身产品在金融信息技术创新领域的生态适配和迁移优化，将产品与银行智慧网点建设做深度的结合。

在通用设备领域，服务器作为企业端必备IT硬件设备，承载鲲鹏云生态中软件和应用的基础，是最先落地的场景。广电运通将响应客户的云服务需求，在已有广泛客户基础的政府、财政、警务、交通、便民等领域推进广电鲲鹏服务器和PC产品落地。

企业数字转型的重要“算力底座”

当前，我国正处于从经济高速增长向高质量发展转变的关键节点，对于充分发展数字经济、推动产业转型升级有极为迫切的需求。

数字化转型离不开多样性算力支持，鲲鹏已成为企业数字转型的重要“算力底座”。当前的鲲鹏计算产业，以鲲鹏处理器和基础软件为基础，囊括全栈IT基础设施、行业应用及服务。

在硬件方面，鲲鹏计算产业集合广电运通，以及各地包括紫光、普天、清华同方、神州数码在内十余家全国制造商和渠道商，基于鲲鹏处理器，推出面向大数据、分布式存储、高性能计算等应用需求的各类服务器产品以及个人PC产品。

预计未来5年内，相关的硬件制造企业年均总计可下线数十万台各类服务器和PC整机，用以支撑各地政企进行数据中心及办公设备升级。在软件应用方面，鲲鹏计算产业已在全球发展超过800+生态伙伴，并推出了超过2000+通过鲲鹏认证的产品和解决方案，在政府、金融、运营商、能源等行业广泛应用。

随着数字经济竞争全球化态势愈发明显，新计算产业正处于最佳时机。鲲鹏计算产业的加速发展将对国内及全球IT现状产生积极影响，一方面开放优秀的差异化算力促进计算产业向多样性时代演进，另一方面以日趋完善和强大的体系架构支撑中国政企IT转型进程，加强国内产业升级动力和国家网络信息安全建设。

(责编：许维娜、夏晓伦)