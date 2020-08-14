7月份主要经济指标继续改善 向好态势持续发展

人民网北京8月14日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，7月份国民经济继续恢复，主要经济指标继续改善。对此，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，7月份以来，在统筹疫情防控和经济社会发展一系列政策措施的作用下，积极的财政政策和稳健的货币政策持续显效发力，经济克服了疫情和汛情的不利影响，继续保持了稳定复苏态势。

付凌晖介绍，从7月份的经济运行情况看，可以概括为两个特点：一是经济稳定恢复；二是向好态势持续发展。

经济稳定恢复

一是生产稳中有升。从工业看，7月份规模以上工业增加值同比增长4.8%，增速与上月持平；从产品和行业看，有六成产品和行业实现增长，其中汽车、电子支柱型行业增长明显加快。服务业生产指数7月份同比增长3.5%，增速比上月加快1.2个百分点。

二是需求逐渐改善。从消费来看，7月份社会消费品零售总额同比下降1.1%，降幅比上月收窄0.7个百分点。其中，从商品零售额看，6月份商品零售额同比下降了0.2%，7月份同比增长0.2%，今年以来首次由负转正。从投资来看，1-7月份固定资产投资同比下降1.6%，降幅比1-6月份收窄1.5个百分点。

三是就业形势总体稳定。7月份全国城镇调查失业率为5.7%，与上月持平。25-59岁就业主体人群的调查失业率为5.0%，比上个月下降0.2个百分点。

四是物价涨势温和。虽然由于汛情的影响，7月份居民消费价格同比上涨2.7%，比上月略有扩大，总的看仍低于3%，仍然是温和上涨。

五是外贸形势好于预期。7月份全国进出口同比增长6.5%，其中出口增长10.4%；出口连续4个月同比增长，好于预期。外汇储备稳定在3.1万亿美元以上，7月末比6月末增加了421亿美元。

向好态势持续

一是产业升级态势没有改变。从工业来看，规模以上工业中，高技术制造业、装备制造业同比分别增长9.8%、13%，都明显快于整个规模以上工业的增长。从服务业来看，现代服务业的增长态势较好，7月份信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长13.7%，也是快于整体服务业的增长。

二是发展新动能持续增强。在疫情冲击下，网络销售、互联网教育、医疗等快速发展，1-7月份实物商品网上零售额同比增长15.7%，增速比1-6月份在加快。同时一些新产品增势强劲，比如3D打印设备、智能手表、智能手环都保持比较快的增长。

三是市场预期在整体改善。7月份，中国制造业PMI是51.1%，比上月提高0.2个百分点；非制造业商务活动指数是54.2%，制造业和非制造业PMI都是连续5个月高于临界点。

付凌晖表示，以上情况充分说明7月份延续了经济稳定复苏态势。但也要看到，目前的国际形势还是复杂严峻，全球疫情还在蔓延，近期全球确诊病例已经突破2000万例，同时世界经贸增长出现萎缩，二季度主要经济体经济增长都明显下滑。从国内来看，长期积累的结构性矛盾、体制性矛盾、周期性矛盾交织，经济的循环还有待进一步畅通。下一步，要坚决落实好党中央、国务院决策部署，持续地推动“六稳”工作，落实“六保”任务，促进经济平稳健康发展，努力实现全年预期发展目标。

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