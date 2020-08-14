回村捏泥巴火了！他们为何从“跳农门”转向回农村？

当下，越来越多的农村青年选择离开城市返乡创业。打开短视频app，屏幕里年轻人在乡村欢脱生活的画面随手可见。这个现象跟早年农村逐渐空心化形成了对比。

年轻人返回农村做起了网红，透过镜头展现乡村风貌，击穿了外界对农村凋敝衰败的刻板印象，屏幕里这群人展现的乡村生活甚至让人心生向往。

2016年短视频行业在中国遍地开花，很多农村青年搭上这趟快车，从背井离乡转身开始返乡创业，通过镜头斩获各大平台流量，在文旅、电商甚至非遗等各个渠道开疆拓土。

有一组快手发布的数据报告显示：截止2020年5月，中国有超过2500万人从快手上获得了收入，其中，660多万人来自国家级贫困县区。

可以说，短视频已经把回乡变成了一种切实可能。

农村小伙玩泥巴玩成了网红

2017年，27岁的朱付军在南京的建筑工地上摔断了腿，不得已结束了多年的打工生涯，心灰意冷地回到了老家——河南鹤壁市浚县寺下头村。

被拴在床上的那段时间，朱付军没有生活来源，一下子陷入了困境。快手，几乎成了他排遣内心苦闷的唯一出口。彼时，快手正透过移动终端，突飞猛进地走进中国下沉城市、县域和乡村人的生活。

2018年9月，朱付军偶然看到新闻——快手与鹤壁达成战略合作，将用流量推动鹤壁民俗文化和非遗项目发展，他嗅到了一丝机会。

浚县泥咕咕（泥塑），是中国政府首批非物质文化遗产名录中的一项民间传统手艺，朱付军所在的寺下头村，更是几乎人人都会捏泥塑。小时候，朱付军常常跟着村里的老人捏泥塑，经他手捏出来的拖拉机，几乎可以精准还原每一个细节。

朱付军决定重拾童年的爱好。这一次，他给拖拉机编排了小故事，抱着试一试的态度，拍成短视频发在了快手上。

没想到，这条视频上了快手的热门推荐，一夜之间破放量就突破了200万。

点赞、评论和关注如潮水般涌来，朱付军特别兴奋，每隔几分钟就要刷一下手机，看看留言，“以前都是我给别人点赞，现在别人来赞我了！”

曾经那个在建筑工地默默搬砖的小伙子，第一次尝到了在生活中做“主角”的滋味。

在哥哥的帮助下，朱付军开始每天制作泥塑，并在网上发布视频。泥巴拖拉机、泥巴汽车、泥巴坦克……在他的短视频里一个个“跑了起来”。很多网友看完视频纷纷发来私信，想要购买泥塑、独家定制。

这几年，靠着捏泥巴，朱付军在快手上收获了超过三百万粉丝，制作的泥塑视频播放量达到数亿之多，一个月也会有可观的收入。在快手上，他被网友亲切地称作“泥巴哥”。

成为网红之后，朱付军也在思考新的泥塑创作方式，他把泥塑做成剧情、段子，甚至通过绿布抠像技术还原影视片段。 “拍摄电影《头文字D》的创意来自一位直播网友”，朱付军说，疫情期间，电影院关闭，人们也少了很多乐趣。他决定为村里的小朋友和网友们还原这部经典电影。短短几十分钟的视频，凝聚了大量时间和心血。

从情节设置到拍摄场景的还原，朱付军都进行了反复推敲。有时一个镜头拍摄了太多遍，泥塑就会干裂、损坏。朱付军只能让哥哥帮忙寻找质地更好的胶泥，自己再耐心地把坏掉的泥塑重新制作一遍。

6月中旬的一个夏夜，朱付军在村里空地上支起幕布和投影，看着孩子们围坐在一起。“现在的孩子有了手机和玩具，就很少知道泥塑了，我们把泥塑拍的有意思些，也是希望孩子们能喜欢这种非遗文化，让泥塑村不会慢慢消失。”

每天有十万人看她直播捡鸡蛋

与朱付军一样，95后农村姑娘郑玲娟也经历了从农村到城市，又从城市回到乡村的变迁。但她很长一段时间里，郑玲娟都陷在创业失败的泥潭中。

从17岁到21岁，初中学历的郑玲娟，在广州度过了四年的打工生涯，但漂泊多年，人生似乎仍在原地打转，“离开广州前，我所有积蓄只有七千元钱。”

2016年，看着日渐衰老的父母，以及家里因年久失修而快要倒塌的房子，郑玲娟做出了回家的决定，她准备承包老家附近的荒山养鸡。

上山养鸡，远比郑玲娟想象中辛苦。山上没有路、没有电，郑玲娟用铁锹和石头，修了条简易土路，装上太阳能电板，勉强算是开了业。

这条简易土路泥泞、陡峭，连摩托车都没法过，为了运蛋下山，郑玲娟肩挑背扛，光下山就要走一个多小时。有一次，下山途中突遇大雨，郑玲娟和父亲背着鸡蛋，快到家时摔了一跤。几百个鸡蛋散落一地，几乎全部摔坏，父女俩忍不住抱头痛哭。

除了运输不便，鸡生病也是件麻烦事，“那时候养了七百多只鸡，冬天过后，一下死了近三百只”。养鸡的钱都是借来的，每死一只鸡，都在考验着郑玲娟到信心。

“我是不是走错了路，回来对不对，打工才是我应该的人生？”每到深夜，她都辗转反侧。

后来，通过向村里其他养鸡户学习技术，郑玲娟的养鸡场略微有了点起色，生病的鸡少了。但由于和附近的商户不熟悉，没有稳定的销售渠道，郑玲娟的鸡蛋销路又成了大问题。

那时，每天天不亮，郑玲娟就踏上了送货的旅程。从村里到镇上、县里，再到潮州市区，郑玲娟一家一家地敲门，来来回回地搬货，只为了送几百只鸡蛋。

即便如此，自家的鸡蛋连一半也卖不完。一年下来，除去高额的交通费用和成本，郑玲娟几乎没挣到钱。

踌躇之时，一条随手拍摄的视频成了她事业的转折点。

2018年8月，她在快手发布了一条自己在山里拣鸡蛋的视频，没有音乐和旁白，也毫无拍摄技巧可言，竟然获得一百多万的播放量。

私信铺天盖地般涌来，“你捡的这个鸡蛋卖不卖？”“我在超市都买不到土鸡蛋，想买你家的”。

郑玲娟没想到，农村随处可见的土鸡蛋，经过短视频平台的展示，突然变得供不应求。面对激增的订单，郑玲娟前后尝试了8种包装鸡蛋的方式，才把破损率降到最低。她还学习了拍摄技巧、短视频运营等知识。

每天下午，郑玲娟都会在山上直播捡鸡蛋，一场直播最多时有超过十万人观看。

如今，郑玲娟积累了超过110万粉丝，养殖场规模增加到八千多只鸡。鸡蛋每天订单不断，顾客80%以上来自快手。除了卖鸡蛋，郑玲娟还在直播间里为村民们滞销的山货带货。

拉着83岁的爷爷一起“不务正业”

所谓故土难离，难离的其实是留在故土的人。因为割舍不下独居的爷爷，谭周海也放弃了打拼多年的城市，选择回乡。

但与郑玲娟不同的是，他一开始并没有想好，回乡能干什么？

起初，谭周海在镇上找了些零散的工作，其余时间就在家里务农。

为了增加收入，谭周海又找到了同时回乡的发小陈曦，两人一起帮别人拍一些婚礼、寿庆等活动，赚点外快。但这份收入并不稳定，“比方说拍婚礼，除开五一、国庆、春节，其它时间就没什么生意了”。

空闲时间里，谭周海迷上了拍快手。陈曦成了他的搭档。在小镇的山间田野，多了两个举着摄像机“不务正业”，对着手机“自说自话”的年轻人。

最开始，他们拍的都是农村日常，播放量并不高。有大半年的时间，谭周海都背负着巨大的心理压力。一个青壮年劳动力，不外出打工赚钱，每天扛着摄像机在村子里到处晃，朋友不理解，周围邻居也议论纷纷。

直到一个拉上83岁爷爷出镜的小创意，给他的视频带来转机。

在那期视频里，谭周海化身“剥板栗机”，爬上板栗树采摘，而爷爷只需按下按钮，就会有喷香的板栗喂到嘴边。爷孙俩的温情互动，让不少粉丝认识了“胖胖的大海”和“没牙但爱美食”的爷爷。

视频发出后，播放量迅速突破百万，从那以后，爷爷和美食成了谭周海视频里的必要元素。

随着粉丝增长，谭周海视频里的酸豆角、小鱼仔、霉豆腐等农副产品，也越来越受欢迎。除了自家产品，谭周海还会在村里收一些辣椒干、豆角干等，帮村民们增加些收入。

“从年后到现在卖了万把单了。”如今已积累起113余万快手粉丝底谭周海，开始通过短视频盈利。对他而言，拥有了短视频这个谋生渠道，奋斗将不再意味着分别，城市与乡村，也不再只有“去和留”两种选择，“我觉得未来的村子，多少会比现在热闹些”。

“领头雁”带领村民增收致富

短视频和直播的出现，改变了朱付军、郑玲娟和谭周海的生活，他们在进城打工与返乡务农之间，通过短视频创业开辟了“第三条道路”。作为快手幸福乡村带头人，他们的故事让越来越多的农村年轻人看到了未来的更多可能。

数据显示，截至2018年底，各类返乡下乡创新创业人员累计达780万，根据农业农村部规划，到2025年，返乡入乡创新创业人员将超过1500万人。

2018 7月，快手提出幸福乡村战略，旨在通过快手的技术、产品和社区属性，挖掘和连接中国乡村的人、物产以及文旅资源，助力乡村振兴。

作为快手幸福乡村战略的核心板块之一，快手计划在全国发掘至少100位有能力的乡村快手用户，通过为乡村创业者流量、商业培训、品牌等资源，促进带头人带动乡村产业发展、增加当地就业，进而带动贫困人群脱贫。

利用网络科技的便利，带头人们为乡村发展注入了新的活力。通过发挥“领头雁”的作用，带领村民致富增收。

郑玲娟在村里雇了七位贫困老人，其中两人是建档立卡贫困户。老人们帮着一起捡鸡蛋，每人每月能挣三千多元工资，旺季收入更多。去年，在郑玲娟的带动下，这几位老人均已脱贫。

朱付军除了在快手上展示国家级非物质文化遗产——浚县泥塑之外，还在快手的流量扶持下，从2018年开始，为村子里超过一百位老手艺人销售了十万余件滞销的泥塑。

……

这样的故事还有很多。截至2020年5月，快手幸福乡村带头人项目已覆盖四川、江西、贵州、内蒙古、云南、湖南等20个省（自治区）51个县（市、区），培育出36家乡村企业和合作社，共发掘和培养68位乡村创业者，提供超过200个在地就业岗位，累计带动超过3000户贫困户增收。带头人在地产业全年总产值达2000万元，产业发展影响覆盖数百万人。

返乡青年们把新的模式和理念带回家乡，利用新平台，挖掘新时代的乡村潜能，带动当地脱贫致富。当下农村发展的前景提升，让更多农村年轻人选择回流，形成乡村振兴的良性循环。

(责编：夏晓伦、毕磊)