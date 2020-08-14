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国家统计局：全年食品价格保持稳定有基础、有条件

2020年08月14日11:10  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月14日电 （杨曦）国家统计局公布的数据显示，近两个月全国居民消费价格（CPI）涨幅有所扩大。对此，国家统计局新闻发言人付凌晖回应，近期食品价格上涨是影响CPI涨幅扩大的主要原因，从全年来看，食品价格保持稳定有基础、有条件。

付凌晖表示，7月份食品价格同比上涨13.2%，占整个居民消费价格总涨幅的99.3%，是影响CPI上涨的主要原因。从影响食品价格上涨从结构上来看，主要是两个方面，一个是猪肉价格上涨，7月份猪肉价格同比上涨85.7%，影响居民消费价格上涨幅度是2.3个百分点；二是鲜菜价格7月份同比上涨7.9%，影响居民消费价格近0.2个百分点。这两项对于整体的居民消费价格的上涨是主要推动因素。

从猪肉价格来看，上涨主要有两方面因素：一方面是由于随着企业复工复产，餐饮服务逐渐恢复，对于餐饮相关的猪肉需求有所扩大；另一方面是由于7月份南方汛情对于生猪的生产和调运产生不利影响，影响到猪肉价格涨幅过大。对于猪肉价格，去年以来由于一些不合理的限养禁养措施，生猪产能受到了一定影响。各级政府及时增加了生猪产能，从调查情况看，生猪存栏量在逐季上升，但从供给情况看，生猪生产供给还处于紧平衡，价格高位运行会持续一段时间，总的看猪肉价格大幅上涨可能性不大。

从鲜菜价格来看，主要受短期因素冲击，汛情影响了生产和调运。但鲜菜生长周期比较短，对整体价格影响不会产生明显推动。

付凌晖强调，食品价格稳定还是有很好的基础。食品价格中最主要的构成是粮食，近年来，党中央、国务院对于农业生产的投入逐步加大，中国已经连续5年粮食生产稳定在1.3万亿斤以上，目前我国粮食库存比较充足。今年的夏粮也实现了丰收，创历史新高，夏粮产量比上年增长0.9%。“总的看，这些年农业投入逐步增加，粮食稳定还是有比较好的基础。全年食品价格保持稳定是有基础、有条件的。”付凌晖说。

 

(责编：孙阳、夏晓伦)
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