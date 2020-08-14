商务部将在28个省市（区域）开展服务贸易创新发展试点

人民网北京8月14日电 （栗翘楚）日前，商务部印发《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》（以下简称方案）。全面深化试点地区为北京、天津、上海、重庆（涪陵区等21个市辖区）、海南、大连、厦门、青岛、深圳、石家庄、长春、哈尔滨、南京、杭州、合肥、济南、武汉、广州、成都、贵阳、昆明、西安、乌鲁木齐、苏州、威海和河北雄安新区、贵州贵安新区、陕西西咸新区等28个省市（区域）。试点期限为3年，自方案批复之日起施行。

方案明确，通过全面深化试点，服务贸易深层次改革全面推进，营商环境更加优化，市场活力更加凸显；高水平开放有序推进，服务业国际化发展步伐加快，开放竞争更加充分；全方位创新更加深化，产业深度融合、集群发展，市场主体创新能力明显增强；高质量发展步伐加快，试点地区先发优势更加突出，全国发展布局更加优化，有力促进对外贸易和经济高质量发展，为形成全面开放新格局、构建现代化经济体系做出贡献。

试点任务围绕全面探索完善管理体制、全面探索扩大对外开放、全面探索提升便利水平、全面探索创新发展模式、全面探索健全促进体系、全面探索优化政策体系、全面探索完善监管模式、全面探索健全统计体系8个方面。

方案指出，各相关省级人民政府要加强对试点工作的指导、督促和支持。将试点工作纳入服务贸易工作统筹谋划，把重点推进和探索的事项放在试点地区先行先试，协助解决试点过程中遇到的问题和困难，试点经验在辖区内率先推广。

《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》全文

(责编：栗翘楚、孙阳)