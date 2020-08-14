商务部对原产于美国的进口聚苯醚发起反补贴立案调查

人民网北京8月14日电 （栗翘楚）据商务部网站消息，8月14日，商务部发布2020年第32号公告，决定即日起对原产于美国的进口聚苯醚进行反补贴立案调查。该产品英文名称：Polyphenylene ether，又称Polyphenylene Oxide，简称PPE或PPO，归在《中华人民共和国进出口税则》：39072090。本次调查通常应在2021年8月14日前结束调查，特殊情况下可延长至2022年2月14日。

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