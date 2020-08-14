商务部：在京津冀等具备条件地区开展数字人民币试点

人民网北京8月14日电 （栗翘楚）商务部官网14日发布《关于印发全面深化服务贸易创新发展试点总体方案的通知》，其中公布了数字人民币试点地区。在全面深化服务贸易创新发展试点任务、 具体举措及责任分工中，明确在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。人民银行制订政策保障措施，先由深圳、成都、苏州、雄安新区等地及未来冬奥场景相关部门协助推进，后续视情扩大到其他地区。

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