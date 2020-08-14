2020年“加多宝·学子情”爱心助学行动启动仪式在京举行

人民网北京8月14日电（记者夏晓伦）12日，由加多宝集团主办、中国扶贫基金会协办的2020年“加多宝·学子情”爱心助学行动启动仪式在北京举行。启动仪式上，加多宝集团宣布将出资600万元，资助全国1200名寒门学子。

据了解，自2001年项目启动以来，加多宝探索发展型助学与建设型扶贫相结合的方式，从贫困生资助、乡村教师资源支持、乡村基础教育设施建设，到高等教育学术发展等各个领域不断发力，积极、持续传递爱心，并提出“1帮2”助学的先进公益理念，引导受助学子实现“受助、自助、助人”的成长性发展。

截至目前，“加多宝·学子情”爱心助学行动已累计捐赠8900万元，惠及18181名寒门学子，在帮助受助学生个人更好地成长和发展、享受良好社会教育环境的同时，为公益事业培育新生代力量。今年，项目以湖北省的贫困学子尤其是抗疫工作人员的子女为重点捐助对象，同时资助贵州、广西、甘肃、云南、内蒙古等贫困地区学子，切实保障他们的基本学习、生活需求，全力帮助他们渡过难关，顺利完成求学之路，为社会创造更多价值。

在启动仪式上，教育部全国学生资助管理中心副主任涂义才表示，助学项目19年来持续为寒门学子送去帮扶，传递爱心，为脱贫攻坚、教育扶贫做出了积极贡献。他希望有更多像中国扶贫基金会和加多宝集团一样的社会公益机构和企业投入学生资助事业，携手奋进，为促进教育公平和社会公平、助力脱贫攻坚、阻断贫困代际传递做出更大贡献。

“十九年来，我们走过了公益助学、发展型助学、教育精准扶贫等阶段，通过整合社会资源，形成完善的助学体系，实现受助、自助、助人的成长性发展，以及老区教育精准扶贫、人才种子建设，大大增强了体系的可持续性。”加多宝集团党委书记庞振国则表示，未来加多宝将继续资助寒门学子，开启中国教育产业扶贫的新路径。

中国扶贫基金会执行副理事长王行最认为，今年的助学项目是双方十二年来良好合作的又一次升华。项目通过搭建公益平台，收集、跟踪、聚合受益学生，倡导他们加入到公益行动中，做到得益于社会、反哺于社会，实现“受助、自助、助人”的成长性发展，进一步探索“发展型助学”新模式。

此外，多名往年的项目受助学子代表上台发言，分享自己的逐梦历程，为更广大学子带来信心和勇气，弘扬真、善、美的社会主旋律，他们认为助学行动不仅给予了他们物质上的支持，更激励着他们在学习的道路上不断前行，在成长的道路上不断攀登。

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