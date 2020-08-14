2020全球智博会：明略科技展示新一代人工智能开放创新平台

8月14日，2020全球人工智能产品应用博览会(AIExpo2020)在苏州国际博览中心开幕，本届智博会以“万物赋苏·智启未来”为主题，明略科技展示了营销智能国家新一代人工智能开放创新平台的产业落地情况和最新进展，以及背后核心的HAO智能技术体系，重点展示了平台在多个标杆行业的落地情况及案例，以及明略科技构建完整智能决策体系，赋能智慧商业和新基建的成果。

在展区内，明略科技针对各业务条线的多套业务系统产生的分散存放的海量业务数据，明略科技提供了数据汇聚能力、计算存储能力、加工处理能力、治理管控能力和共享分析能力，完成数据标准化、集成化、标签化，沉淀企业共性数据和知识，实现对业务需求的快速响应，通过数据融通共享、分析挖掘和数据运营，最终形成数据业务化、业务数据化的动态反馈闭环，支撑快速应用构建和敏捷业务创新。

据悉，明略科技能够在历史数据达到 10PB 级、日均增量数据超过 10TB 的环境下进行数据价值的挖掘，实现毫秒级的预测性分析，结合行业知识图谱形成决策和行动。目前，明略科技的HAO 图谱已经被广泛应用在社交舆情分析、销售技能培训、金融交易反欺诈、案情研判、设备维护、城市及园区管理等不同场景。

2019年8月科技部正式宣布依托明略科技建设营销智能国家新一代人工智能开放创新平台。该平台旨在利用大数据、人工智能技术，基于多源异构的海量数据，帮助企业在数据中发现业务的规律，为企业提供智能化的消费者洞察、经营决策支持、需求和供给精准匹配能力，实现智能决策。平台核心是融合人类智能、人工智能、组织智能的HAO技术体系，涵盖感知、认知、行动等智能决策的关键步骤。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)