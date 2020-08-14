武汉大学搭建智慧教室 启用研讨教学新方案

为了进一步推动教育信息化建设进程、改革课堂教学，武汉大学搭建8间智慧教室，创新应用希沃小组研讨教学新方案。合理的教室布局使整个学习空间更加适应课程内容和教学方法的灵活转变，既兼顾了小组独立研讨、互动的需求，又进一步拉近了学生和老师、小组和小组间的距离，契合TBL、PBL式的探究学习。
在武汉大学的智慧教室中，教师授课主屏使用了希沃智慧黑板，支持4K高清显示的同时考虑到老师传统板书习惯，学生分组则使用4块希沃红外款交互智能平板。日常授课中，通过搭配希沃品课软件的各项功能，如头脑风暴、协作书写、广播、投屏等，实现教师端、小组端、学生端多屏联动；此外，考勤、资料下发、提问箱等课中互动工具可以进一步提高师生之间的互动性，让课堂互动、自主探究更为便捷。
高校学生拥有自主学习、独立钻研的能力，良好的教学环境和充分互动的课堂模式可进一步提高学生学习的动力，提供给学生更为丰富的学习资源，使他们的学习如虎添翼。（牛广文）
麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！ 日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】
统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】
统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】
国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】