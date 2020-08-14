维信诺携柔性显示创新成果参展CITE2020

8月14日—16日，以“创新共享，开放合作”为主题的第八届中国电子信息博览会（CITE2020）在深圳会展中心举行。据了解，新型显示整体解决方案供应商维信诺携柔性显示创新成果参展，集中展示了当下柔性显示前沿技术及应用场景。

维信诺携柔性显示创新成果参展。（来源：企业供图）

据维信诺相关负责人表示，本次CITE2020，维信诺带来了基于柔性显示前沿技术的折叠、卷曲、全面屏以及智能生活等创新应用。如维信诺首次亮相的柔性AMOLED三折终端应用实现了“以屏为形”，通过内外折形态共存达到大显示与小身材的结合，展开后12.3英寸超大显示可完全满足商务办公全场景需求，并可实现娱乐、办公、社交等多场景融合体验，折叠后5.4英寸的精简模式，可实现单手持握，更加匹配移动场景。

上述负责人表示，为应对万物显示时代柔性屏多形态应用及定制化需求，维信诺在广州布局面向未来的全柔性AMOLED模组生产线，发挥以“点”突破实现“聚”优势，带动粤港澳大湾区OLED显示产业链快速发展，提升粤港澳大湾区创新枢纽能级。

维信诺首次亮相的柔性AMOLED三折终端应用。（来源：企业供图）

维信诺（广州）全柔AMOLED模组生产线是一条布局未来的全形态柔性模组生产线，产品涵盖曲面、折叠、穿戴和车载等新兴应用领域，通过整合上下游供应链，形成最终产品“一站式”制造。产线于2020年初动工建设，预计主厂房将在今年9月完成封顶，2020年底建成。

当下，我国正进入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，在经济内循环模式下，制造业将迎来新的发展机遇。

显示产业作为高端制造业的代表之一，正由规模竞争向高质量发展转变。维信诺方面表示，将始终坚持走自主创新之路，从基础研究到中试生产再到大规模量产，稳步发展OLED技术，如今已实现向多家终端品牌客户供货，助力其产品创新升级。

此外，供应链国产化是经济内循环中的重要一环，显示面板企业处于行业中游，更需要承上启下发挥龙头带动作用。维信诺将通过扶持国产供应链，持续加大引入国内上游企业，以自主创新带动产业创新，促进全产业链共成长，以此实现“制造内循环”。（许维娜）

(责编：许维娜、毕磊)